Avisan de lo que está pasando en los gimnasios de Alemania: en España, de momento, parece impensable

La invasión rusa de Ucrania, la guerra de Israel contra Palestina, los ataques de Estados Unidos contra Irán... Europa empieza a ver cómo ciertos conflictos bélicos, como el caso de Rusia y Ucrania, están cada vez más cerca y países como Alemania están empezando a tomar medidas drásticas.

En El Objetivo de laSexta, el programa que presenta Ana Pastor, han mostrado lo que está ocurriendo en Alemania y cada vez en más países europeos: los gobiernos están empezando a reclutar a ciudadanos para un eventual conflicto bélico a gran escala.

Desde el programa de Atresmedia han enseñado cómo en algunos gimnasios de Alemania están empezando a aparecer carteles de reclutamiento con mensajes que invitan a los alemanes a sumarse al ejército.

"Vas al gimnasio en Alemania, abres la taquilla y te encuentras este cartel, que es de captación básicamente", ha señalado una de las periodistas que están en la mesa de debate.

En estos carteles se dicen cosas como "defiende hoy la paz de mañana". Hace unos días se supo que la letra pequeña de la ley alemana para modernizar el ejército incluye la necesidad de pedir un permiso militar para todos los hombres de entre 17 y 45 años que quieran irse a vivir fuera del país.

Es decir, los hombres de esta edad que quieran salir de Alemania durante más de tres meses deberán pedir un permiso militar para poder hacerlo.

Según la reforma de la llamada Ley del Servicio Militar de Alemania, será obligatorio haber solicitado dicho permiso para salir al extranjero si se es un hombre en dicha horquilla de edad. No importa cuál sea la razón para estar fuera de territorio alemán, bien sea una beca de estudios Erasmus, o uno de esos viajes de varios meses que suelen hacerse antes de comenzar el período universitario. Tampoco hay excepción si se trata de un salida para incorporarse a un trabajo.