Acusan a Pfizer de ocultar un medicamento eficaz contra el Alzheimer porque desarrollarlo era caro

¿Ocultó Pfizer un medicamento eficaz contra el Alzheimer ? Un reportaje publicado este miércoles en The Washington Post asegura que el laboratorio farmacéutico “tenía pruebas” de la eficacia de uno de sus productos contra la enfermedad, pero lo ocultó porque desarrollarlo habría sido demasiado caro.

Pfizer decidió, además, no hacer públicos los datos sobre el potencial anti-Alzheimer de Enbrel. El portavoz de la compañía aseguró al Washington Post que el único criterio para tomar esta decisión fue “científico”, ya que la compañía no quería disparar las expectativas de los científicos y conducirlos a una investigación que no produciría resultados.

Son muchos en la comunidad científica quienes piensan que el laboratorio, fuese cual fuese su opinión sobre el potencial del descubrimiento, debería haber hecho públicos los datos sobre Enbrel.

¿Por qué no lo hicieron? En el reportaje del diario estadounidense se relaciona la decisión con el ciclo de vida de la patente del medicamento. En el momento de terminar las deliberaciones sobre Enbrel, la empresa estaba abandonando sus investigaciones en el terreno del Alzheimer y en proceso de cerrar su división de neurología, compuesta por más de 300 científicos.