África asfixiada: entre la crisis climática y la violencia

Sin embargo, ¿qué hace el mundo rico para evitar esa desestabilización, azuzada por la pobreza? Todo indica que los escasos fondos climáticos existentes no están llegando a quienes debieran. Investigadores de la Universidad de Muchic acaban de publicar un trabajo (en ‘Global Envirommental Change’) en el que concluyen que casi la mitad de las naciones más vulnerables al cambio climático , desde Haití hasta Afganistán, pasando por África, no recibieron nada en la primera ronda de distribución de ayudas del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) de la ONU. En África, no hubo ni un dólar para 13 de los 30 estados menos desarrollados y más vulnerables de los 5.000 millones de dólares distribuidos. Ahora dicen en GCF que desde 2019 han mejorado el acceso pero todo indica que los trámites son tan complejos y burocráticos que los más necesitados se quedan fuera. La situación es, en el fondo surrealista: la complejidad obliga a destinar parte de estos fondos a aprender cómo conseguirlos, lo que a su vez requiere trámites engorrosos, según estos científicos.

La misma ONU, en el Informe de la Brecha de Adaptación 2021, reconoce que las medidas de adaptación climática no están siendo una prioridad para muchos países del sur porque, en realidad, no tienen cómo pagarlas, aunque no profundiza en el meollo de la inaccesibilidad a los fondos escuálidos que existen. Ya no digamos para pagar destrozos. En ese asunto triunfa el “allá te las apañes”.