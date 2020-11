Ágatha Ruiz de la Prada comparte la dura pérdida que ha sufrido: "Uno de los amores de mi vida"

A post shared by Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada) on Nov 6, 2020 at 1:18am PST

A pesar de que la diseñadora tiene 14 perros en su finca de las afueras de Madrid, Perro Jota es el más especial para ella y no le importó el apelativo que recibió para quedárselo y acortarlo para llamarle Jota. “Me he tenido que hacer cargo yo porque a él no le gustan los animales. De hecho, no lo ve desde el famoso desayuno en el que me pidió el divorcio”, dijo en una entrevista publicada en 2018 en la revista Semana.

De entre los canes a los que cuida, Perro Jota no es el único con un nombre un tanto curioso. Hay otros dos llamados Gucci y Jimmy Choo, aparentemente por su parecido con estos compañeros del sector de la moda. En su refugio campestre, además de perros, De la Prada tiene cuatro caballos, una burra, 11 ovejas, más de 70 gallinas, pavos reales o gatos entre otros animales.