Un prestigioso economista asegura que la situación de España es "envidiable" pese al contexto internacional

La política internacional ejerce un papel determinante en un mundo globalizado como este. Actualmente, la guerra de Rusia contra Ucrania, y la de Estados Unidos e Israel contra Irán, se llevan todos los focos.

Pese a no tener un papel destacado en ninguna de ellas, Europa sufre todas las consecuencias de estos conflictos. El economista Juan Laborda, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, ha reflexionado sobre la situación de España en este contexto internacional.

En un hilo de X, Juan Laborda ha recordado que fue "de los pocos economistas que predijo allá por 2023 que España lo haría muy bien". Según este economista, "acontecimientos como la guerra de Ucrania o la actual guerra ilegal" lejos de perjudicar a la economía española, la ha beneficiado.

"Creo que ni siquiera en el equipo económico del gobierno son conscientes de la actual situación idílica", ha señalado Laborda, quien adjunta un artículo publicado con su firma en El Salto donde defiende este extremo.

"Somos energéticamente independientes"

"España es el único país occidental en el momento actual con unos balances sectoriales similares a los de la principal economía del planeta, China", ha asegurado, explicando a su vez que estas herramientas "permiten detectar las crisis antes de que estallen".

"Mientras que países como Francia, Italia o Estados Unidos lo van a pasar realmente mal, nuestra situación actual es envidiable, especialmente ante el pinchazo de la burbuja IA, y y la crisis de deuda privada corporativa que se dará en Estados Unidos, sí o sí, como predijimos", ha explicado al hilo del contexto internacional actual.

Juan Laborda, además, señala la gran ventaja de España, que le hace tener "una posición relativa mejor": "Somos energéticamente independientes. Quédense con esta idea". De esta forma, según el economista, esta ventaja geopolítica "nos hace menos vulnerables a shocks en precios materias primas, especialmente alimentos".