El Atlético de Madrid vence 0-2 al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions y encarrila las semifinales

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tras conseguir el primer gol del equipo rojiblanco durante la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El Atlético de Madrid venció en el Camp Nou 0-2 al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. La clave estuvo en al expulsión en el 43 de Cubarsí, cuya falta 'clavó' en la escuadra Julián Álvarez. Sorloth aumentaba la distancia en el 70 de la segunda parte, a pesar de que el Barça llevó la voz cantante todo el partido, con 11 y con 10. Tras el Real Madrid, tocaba el duelo entre españoles en Champions y sin ser tan vistoso como el duelo con el Bayern, tuvo de todo.

Al Atlético de Madrid se le pone todo de cara

Comenzaba agresivo el FC Barcelona y ya en el minuto 4 la tuvo Rashford, pero el Atlético de Madrid salía bien de la habitual presión adelantada blaugrana. Así, en el minuto 6 los del Cholo Simeone avisaban de la mano de Julián Álvarez.

El partido se "calmaba", con un Barça más estático, pero intercalando ocasiones barcelonistas y rojiblancas, con Cancelo y Giuliano, respectivamente. En el minuto 18 llegaba una gran jugada de Pedri y pase de Lamine Yamal que acababa en gol de Rashford, pero anulado por fuera de juego.

El Atlético iba teniendo algo más el balón, estaba más cómodo, pero era el Barça el que tenía mejores ocasiones, pero se topaba con el muro de Musso. El primer tiempo pasaba con menos intensidad, pero con ocasiones casi seguidas en el 33 de Lamine y Gerard Martín.

Y llegó el momento clave que podría marcar el resto del partido, y quién sabe si la eliminatoria: se va a plantar Giuliano frente al portero mano a mano, pero le derriba por detrás Cubarsí. Era el último defensa, pero solo ve la amarilla entre la indignación de los atléticos y el VAR que, lógicamente, le avisa. La rectificación era clara: roja para Cubarsí.

Y de la falta que resultó llega el golazo de Julián Álvarez por toda la escuadra, imparable. Pocas veces se le pondrá al Atlético tan bien una eliminatoria para pasar a semifinales de Champions: con 10 el Barsça, 0-1 y la vuelta en el Metropolitano.

Segunda parte

El Barcelona comenzaba la segunda parte con cambios de Flick. Gavi y Fermín entraban por Pedri y Lewandowski. Los azulgrana comenzaban como si jugaran con 11, y ya en el minuto 50 la tuvo Rashford y de nuevo de falta, tocando Musso lo suficiente para despejar a córner. Parecía que los que jugaban con 10 era el Atlético.

Mientras que el Camp Nou gritaba que "La UEFA es una mafia", los de Simeone tocaban sin mucha intención y en defensa esperando una oportunidad. No parecía que quisieran aprovechar las circunstancias, sino conservar el botín. Mientras, el Barça llegaba y tenía oportunidades buenas de empatar.

Lo seguía intentando el Barça, el Atlético ni pisaba área, pero a los 20 minutos mantenía el 0-1 con 10 que era oro. Sin embargo, de nuevo estaba la sensación de que los rojiblancos no aprovechaban una situación así, y optaban por "guardar la ropa".

Pero el fútbol tiene estas cosas. Cuando más incisivo estaba el Barcelona, en la primera incursión en el área de los rojiblancos en la segunda parte, llegaba el gol de Sorloth, tras pase desde la banda de Ruggeri. Minuto 70 y todo de cara en la eliminatoria para el Atlético. Con tres tiros a puerta llevaban dos goles.

Como es habitual en los de Flick, no se rendían y seguían llegando, aunque sin grandes ocasiones. Si ya con el 0-1 los colchoneros eran prudentes, no cambiaría con el 0-2. El plan estaba saliendo. Y los azulgrana no cejaban en su empeño, con ocasiones claras de Cancelo y de Lamine en el 78, casi seguidas.

El Barcelona insistía, sabedor de que acortando distancias el panorama cambiaba mucho en el Metropolitano. Otra oportunidad de Yamal en jugada personal, pero no pudo rematar a gol. El Atlético simplemente esperaba ya bien pertrechado en su campo, conservando un botín que puede valer unas semifinales de Champions, como ocurriera por última vez en la temporada 23-24.