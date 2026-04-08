Los osos del Pirineo llevan 20 años creciendo un 11% al año pero están al borde de una crisis genética: solo quedan 108 y todos son primos

La población de osos en los Pirineos se incrementa, pero no de la forma más deseable. Esa es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) en el que se señala que el número de osos en la zona sigue "aumentando progresivamente en términos demográficos".

En concreto, la OFB ha contabilizado "un mínimo de 108 individuos diferentes en todo el macizo en 2025". La cifra se ha hallado a través de diferentes métodos de seguimiento, entre los que destaca el análisis genético de muestras de pelo y excrementos.

En ese sentido, la Oficina Francesa de Biodiversidad ha precisado que la tasa de crecimiento medio anual de la población de osos entre 2006 y 2024 "se estima en un 11,53% para el conjunto de los Pirineos".

Sin embargo, el problema es que la diversidad genética de los osos presentes en la cordillera está disminuyendo. "Se observa un aumento de la endogamia en los últimos años y una escasa diversidad genética en la población actual", han advertido desde la OFB.

Tal y como recuerda el medio de comunicación francés Le Monde, en la década de 1990, cuando el número de ejemplares en los Pirineos era muy reducido, se llevó a cabo una campaña de reintroducción de osos pardos procedentes de Eslovenia.

"Una población genéticamente vulnerable"

La asociación francesa Pays de l’Ours-Adet encargó un informe a un laboratorio privado independiente para conocer cuál ha sido el efecto que ha tenido la llegada a los Pirineos de esos osos.

El resultado es que "a pesar de un crecimiento numérico alentador en las últimas décadas, la población sigue siendo genéticamente vulnerable debido a su origen, que proviene de un número muy reducido de fundadores eslovenos, y a la reciente desaparición de los últimos ejemplares de origen pirenaico".

Por su parte, desde la OFB alertan en su informe de que "la endogamia tiene un impacto negativo en las primeras etapas de la vida de los osos (reducción del tamaño de las camadas y de la distancia de dispersión natal, disminución de la supervivencia de los oseznos de las madres más endogámicas) y podría alterar el éxito reproductivo de los individuos".