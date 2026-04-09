Trump deja una frase demoledora tras reunirse con Rutte: la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya, el 25 de junio de 2025.

La reunión entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no ha servido para calmar las aguas. Más bien al contrario.

Tras el encuentro en la Casa Blanca, el mensaje que queda es claro: Estados Unidos está frustrado con sus aliados. Y Trump lo ha resumido con una frase que ya marca el momento de la Alianza: la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó.

Una decepción que va más allá de las palabras

Rutte lo ha confirmado sin rodeos.

El presidente estadounidense estaba “claramente decepcionado” durante la reunión, según explicó el propio secretario general en una entrevista con CNN. Una sensación que no surge de un desacuerdo puntual, sino de semanas de tensión acumulada.

“Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos”, admitió.

Irán, el punto de ruptura

El origen del conflicto está en la guerra con Irán.

Trump ha criticado duramente a varios países europeos por no respaldar sus operaciones. Entre los reproches: cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de bases militares o negarse a enviar buques al estrecho de Ormuz.

Para Washington, esas decisiones han dejado en evidencia una falta de apoyo en un momento clave.

La reunión entre Trump y Rutte duró cerca de dos horas y se celebró sin acceso a la prensa.

Tampoco ha habido un comunicado oficial por parte de la Casa Blanca, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre lo que realmente se discutió.

Una de las grandes preguntas sigue sin respuesta: si Trump volvió a plantear la posibilidad de sacar a Estados Unidos de la OTAN.

Rutte evitó pronunciarse directamente.

Pese al tono del encuentro, el secretario general ha intentado rebajar la tensión.

Entre la crítica y la diplomacia

Asegura que Trump “escuchó con atención” y se mostró “receptivo” durante la conversación. Incluso llegó a afirmar que “el mundo es más seguro” gracias a su liderazgo.

Un equilibrio complicado entre reconocer el malestar y mantener la cohesión de la Alianza.

Todo esto ocurre, además, en un contexto clave.

Estados Unidos e Irán acaban de acordar un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Un movimiento que ha puesto aún más presión sobre los aliados europeos y su papel en la crisis.

Una OTAN bajo presión

Las palabras de Trump no son nuevas, pero sí cada vez más directas.

En las últimas semanas ha llegado a calificar a algunos socios de “cobardes” y a la OTAN de “tigre de papel”. Ahora, su mensaje tras la reunión con Rutte refuerza esa línea.

La alianza sigue en pie, pero la confianza ya no es la misma.

La OTAN ha superado crisis antes. Pero esta vez el desafío es distinto. No viene solo de fuera, sino desde dentro. Desde su principal miembro. Y tras lo ocurrido en la Casa Blanca, la pregunta ya no es si hay tensiones.

Es hasta dónde pueden llegar.