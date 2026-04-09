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Trump deja una frase demoledora tras reunirse con Rutte: la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó
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Trump deja una frase demoledora tras reunirse con Rutte: la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó

El presidente de EE.UU. expresa su decepción con los aliados europeos por su falta de apoyo en la crisis con Irán, mientras la tensión en la Alianza sigue creciendo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya, el 25 de junio de 2025.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya, el 25 de junio de 2025.Andrew Harnik / Getty

La reunión entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no ha servido para calmar las aguas. Más bien al contrario.

Tras el encuentro en la Casa Blanca, el mensaje que queda es claro: Estados Unidos está frustrado con sus aliados. Y Trump lo ha resumido con una frase que ya marca el momento de la Alianza: la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó.

Una decepción que va más allá de las palabras

Rutte lo ha confirmado sin rodeos.

El presidente estadounidense estaba “claramente decepcionado” durante la reunión, según explicó el propio secretario general en una entrevista con CNN. Una sensación que no surge de un desacuerdo puntual, sino de semanas de tensión acumulada.

“Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos”, admitió.

Irán, el punto de ruptura

El origen del conflicto está en la guerra con Irán.

Trump ha criticado duramente a varios países europeos por no respaldar sus operaciones. Entre los reproches: cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de bases militares o negarse a enviar buques al estrecho de Ormuz.

Para Washington, esas decisiones han dejado en evidencia una falta de apoyo en un momento clave.

La reunión entre Trump y Rutte duró cerca de dos horas y se celebró sin acceso a la prensa.

Tampoco ha habido un comunicado oficial por parte de la Casa Blanca, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre lo que realmente se discutió.

Una de las grandes preguntas sigue sin respuesta: si Trump volvió a plantear la posibilidad de sacar a Estados Unidos de la OTAN.

Rutte evitó pronunciarse directamente.

Pese al tono del encuentro, el secretario general ha intentado rebajar la tensión.

Entre la crítica y la diplomacia

Asegura que Trump “escuchó con atención” y se mostró “receptivo” durante la conversación. Incluso llegó a afirmar que “el mundo es más seguro” gracias a su liderazgo.

Un equilibrio complicado entre reconocer el malestar y mantener la cohesión de la Alianza.

Todo esto ocurre, además, en un contexto clave.

Estados Unidos e Irán acaban de acordar un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Un movimiento que ha puesto aún más presión sobre los aliados europeos y su papel en la crisis.

Una OTAN bajo presión

Las palabras de Trump no son nuevas, pero sí cada vez más directas.

En las últimas semanas ha llegado a calificar a algunos socios de “cobardes” y a la OTAN de “tigre de papel”. Ahora, su mensaje tras la reunión con Rutte refuerza esa línea.

La alianza sigue en pie, pero la confianza ya no es la misma.

La OTAN ha superado crisis antes. Pero esta vez el desafío es distinto. No viene solo de fuera, sino desde dentro. Desde su principal miembro. Y tras lo ocurrido en la Casa Blanca, la pregunta ya no es si hay tensiones.

Es hasta dónde pueden llegar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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