Pedro Duque pone en el foco algo de lo que nadie habla en medio de la misión Artemis II 

El 7 de abril del 2026 será para siempre el día que la humanidad viajó de nuevo a la cara oculta de la Luna. La misión Artemis II de la NASA ha llegado esta madrugada al satélite terrestre, lo ha orbitado y hasta ha estado 40 minutos sin poder conectarse con el centro del control quedando expuestos en el espacio.

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (la primera mujer en viajar a la Luna) y el canadiense Jeremy Hansen han sido los protagonistas que han conseguido ese histórico hito... además del de viajar a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la distancia más lejana a la que ha estado un ser humano en la historia.

Sin embargo y a pesar del jolgorio y el éxito de la misión, que hasta el momento y a falta del viaje de vuelta está completando todos los pasos previstos, el exastronauta y exministro español, Pedro Duque, ha puesto en el foco un tema que no se ha tratado y que ha querido destacar sobre esa pérdida de comunicaciones..

"Esta noche a eso de la 1 menos cuarto la nave Orión perderá comunicación con la Tierra durante unos 40 minutos. China tiene dos satélites de comunicaciones allí que podrían haberse usado, pero imagino que ni se plantearon pedir ayuda", ha afirmado Duque, que fue el primer astronauta español y de la Agencia Espacial Europea (ESA) que viajó al espacio al hacerlo primero en la misión Discover, de 1998, y después en Soyuz, en 2003.

Además, Duque ha señalado que se trata del satélite Quequiao, que fue lanzado en el año 2018 y que hace de enlace de comunicaciones con el rover Yutu-2, equipado en la misión de la sonda Chang'e 4. En 2024, además, China envió el el satélite Quequiao 2 como parte de la misión Change's.