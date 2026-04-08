El presidente iraní dice que el alto el fuego cuenta con la aceptación de los principios exigidos por Irán

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el pasado 16 de septiembre, en una rueda de prensa en Teherán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha confirmado en un mensaje publicado en redes sociales que el alto el fuego al que han llegado Estados Unidos e Irán, el cual se espera que se prolongue durante dos semanas, cuenta con la aceptación de los principios exigidos por su país.

"El alto el fuego, con la aceptación de los principios generales deseados por Irán, fue el fruto de la sangre de nuestro gran líder mártir Jomenei y el logro de la presencia de todo el pueblo en la escena", ha señalado el iraní, quien lleva en el cargo desde 2024.

"A partir de hoy, también seguiremos juntos. Ya sea en el campo de la diplomacia, ya sea en el campo de la defensa, ya sea en la escena de la calle y ya sea en el ámbito del servicio público", ha agregado en 'X' (antes conocido como Twitter).

El mensaje del presidente iraní, de 71 años de edad, llega después del últimatum del presidente de EEUU, Donald Trump, y de que este finalmente aceptase la propuesta de Irán para alcanzar una breve tregua de dos semanas en el conflicto.

La propuesta del alto el fuego planteada por Teherán cuenta con 10 puntos, según confirmó Trump en Truth Social, en lugar de los 15 que había propuesto anteriormente EEUU (que incluía, entre otras cuestiones, el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio).

Uno de los puntos de dicho acuerdo, del que Pakistán ha actuado como mediador, contempla que el Estrecho de Ormuz, por el que se estima pasa cerca del 20% del petróleo y del gas del planeta, se coordine con las fuerzas armadas iraníes. También incluye el levantamiento de todas las sanciones impuestas contra el país.

Según ha adelantado un funcionario regional, el plan implica que Irán y Omán cobren tasas a los barcos que atraviesen este punto, con el objetivo de que las ganancias contribuyan a la reparación y reconstrucción del país tras a guerra.

Desde el lado israelí, tal y como recogen varios medios locales, también han aceptado el alto el fuego y el cese de las hostilidades, aunque han dejado claro que la "tregua no se aplica en Líbano" y que continuarán luchando contra Hizbulá en el sur del país.

Sus declaraciones, sin embargo, chocan con las ofrecidas por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha señalado que el acuerdo logrado incluye la suspensión de ataques contra Irán y sus aliados, "incluido Líbano y otros lugares".