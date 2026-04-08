La escritora argentina Samanta Schweblin gana el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

Se despeja la incógnita. La escritora argentina Samanta Schweblin ha ganado el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con su libro de relatos 'El buen mal' (Seix Barral), tal y como ha anunciado la presidenta del jurado, Rosa Montero. El galardón se encuentra dotado con un millón de euros.

Los finalistas al premio, que recibirán 30.000 euros, han sido Héctor Abad Faciolince con 'Ahora y en la hora' (Alfaguara), Nona Fernández por 'Marciano' (Random House), Marcos Giralt Torrente con 'Los ilusionistas' (Anagrama) y Enrique Vila-Matas con 'Canon de cámara oscura' (Seix Barral).

A la ceremonia de entrega del I Premio Aena de narrativa, celebrada en Barcelona, han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Al inicio del acto, Lucena ha defendido la decisión de Aena con esta "musculosa iniciativa de mecenazgo" como una parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, sobre todo de las grandes, con la que quiere devolver a la sociedad una porción de lo mucho que le debe.

El presidente y consejero delegado de Aena ha defendido el compromiso histórico de la compañía con la cultura y ha anunciado que la empresa adquirirá una "cantidad significativa" de libros, tanto de la obra ganadora como de las finalistas. Además, ha recordado que otros galardones con gran prestigio internacional como el Nobel, el Booker o el Strega han nacido de compañías que no tenían que ver con la cultura.

Igualmente, Maurici Lucena ha expresado "el deseo" de que cada año se pueda celebrar en Barcelona la entrega de este nuevo galardón creado por Aena, que está pensado como un tributo a la lectura, a la publicación de buenos libros y a los escritores.