Una argentina prueba por primera vez el bocadillo de calamares y tiene un veredicto MUY claro

El bocadillo de calamares es, para muchos, casi una institución en España. Especialmente en Madrid, donde forma parte del imaginario popular tanto como las cañas o la tortilla de patatas. Pero no todo el mundo lo ve igual.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el último vídeo viral de TikTok.

La creadora argentina @lolacabeller ha decidido probar por primera vez este clásico español… y su reacción no ha dejado indiferente a nadie.

"Para mí no pega ni con moco"

Desde el primer momento, su postura ya apuntaba maneras.

Antes siquiera de darle un bocado, la tiktoker reconoce que el concepto no le termina de convencer: "Para mí no pega ni con moco, pero bueno, es españolete, lo vamos a probar".

Una frase que ya ha generado cientos de reacciones entre usuarios españoles, entre la risa y el desacuerdo.

Primeras impresiones: falta algo

Cuando por fin prueba el bocadillo, su análisis es inmediato.

"Le falta mucha sal a las rabas, está muy desabrido", comenta tras los primeros bocados. Su sensación es clara: el sabor no termina de convencerle tal y como está servido.

De hecho, su conclusión inicial apunta más al formato que al producto en sí. La tiktoker lo tiene claro: el problema no son los calamares. "Prefiero un plato de rabas con papas fritas", explica, dejando ver que sí le gustan… pero no dentro del pan.

Esa es la clave de su veredicto: no es tanto el sabor, sino la combinación. "No me gusta tanto entre pan", resume.

El alioli cambia la cosa

Eso sí, hay un matiz importante.

Cuando prueba el bocadillo con alioli, su opinión mejora ligeramente: "Le da un toque, sin alioli está medio seco".

Un detalle que muchos usuarios han señalado en comentarios, defendiendo que el acompañamiento puede marcar la diferencia en este tipo de bocadillos.

Veredicto final (con matices)

A pesar de las críticas, su conclusión no es del todo negativa. "Está rico, pero no es lo que más me gusta", admite. De hecho, reconoce que otro clásico español le convenció más: "Me gustó más el de tortilla de papa".

Eso sí, deja una puerta abierta.

La propia creadora reconoce que su experiencia puede no ser definitiva. "Lo probé en un lugar random", explica, y por eso termina lanzando una petición directa a sus seguidores: recomendaciones de sitios donde probar un bocadillo de calamares "mejor".

Un cierre que ha animado aún más la conversación en comentarios.

Un clásico que divide (también fuera de España)

El vídeo demuestra algo habitual en redes: cuando un icono gastronómico sale de su contexto, no siempre genera unanimidad.

Para muchos españoles, el bocadillo de calamares es un imprescindible. Para otros, especialmente quienes lo prueban por primera vez, puede resultar una mezcla sorprendente.

Y en este caso, la argentina @lolacabeller lo ha dejado bastante claro.

Le gustan las rabas.

Pero, mejor sin pan.