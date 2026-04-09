Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hizbulá rompe el tablero tras el alto el fuego: lanza ataques contra Israel y denuncia una "traición"
Global
Global

Hizbulá rompe el tablero tras el alto el fuego: lanza ataques contra Israel y denuncia una "traición"

El grupo chií asegura que continuará sus ofensivas mientras acusa a Israel y EE.UU. de incumplir la tregua, que niegan que incluya el frente libanés.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Protestas de simpatizantes de Hizbulá ante el aeropuerto de Beirut, tras vetarse el permiso a un vuelo de Irán, el 13 de febrero de 2025.Houssam Shbaro / Anadolu via Getty Images

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán apenas ha durado unas horas en uno de los frentes más sensibles del conflicto.

Hizbulá ha anunciado de madrugada nuevos ataques contra Israel, en lo que supone el primer movimiento armado desde el inicio de la tregua temporal. Un gesto que reabre la tensión y evidencia que la guerra está lejos de congelarse por completo.

Un acuerdo con grietas desde el inicio

La clave está en el alcance real del alto el fuego.

Mientras Washington y Teherán pactaban una tregua de dos semanas, mediada por Pakistán, surgieron dudas sobre si ese acuerdo incluía también el frente del Líbano.

En un primer momento, Islamabad aseguró que sí. Pero tanto Estados Unidos como Israel se apresuraron a desmentirlo, defendiendo que se trata de un conflicto separado.

Ahí es donde estalla la fractura.

Hizbulá responde con ataques

El grupo chií libanés, aliado de Irán, ha dejado clara su postura.

Acusa a Israel de haber violado el alto el fuego y justifica su ofensiva como una respuesta directa a esa supuesta ruptura. "Seguiremos en defensa del Líbano y su gente", han señalado, asegurando que sus acciones continuarán mientras persista lo que califican como "agresión estadounidense-israelí".

Según medios israelíes, los ataques han sido detectados en el norte del país, con impactos en zonas como Al-Manar.

"Nosotros sí cumplimos"

Hizbulá insiste en que sí respetó inicialmente la tregua.

El grupo asegura que se comprometió con el cese de hostilidades, pero que Israel no hizo lo mismo. Un relato que choca frontalmente con la versión de Tel Aviv, que nunca incluyó este frente dentro del acuerdo.

Dos interpretaciones opuestas de un mismo pacto. El ataque no llega en frío. Solo un día antes, Israel había lanzado su ofensiva más intensa sobre Líbano desde el inicio del conflicto, con bombardeos que dejaron más de 250 muertos en una sola jornada.

Tel Aviv justificó la operación alegando que Hizbulá se estaba desplazando a zonas civiles en Beirut, lo que habría convertido esos barrios en objetivos militares.

Pero la respuesta del grupo chií no tardó en llegar.

Un conflicto que no se detiene

Desde el 28 de febrero, cuando Hizbulá atacó Israel en respuesta a la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv sobre Irán, el frente libanés no ha dejado de escalar.

La ofensiva israelí ha provocado ya más de 1.700 muertos, en un conflicto que se ha ido ampliando en intensidad y alcance.

Lo ocurrido deja una conclusión clara. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no ha logrado frenar todos los frentes. Y el del Líbano, lejos de enfriarse, vuelve a activarse con fuerza.

Porque mientras unos hablan de tregua… otros aseguran que nunca existió.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos