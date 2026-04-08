Un cerrajero con 28 años de experiencia: "¿Las reconoces? ¿Son como las llaves de tu casa? Si es así, tienes un problema"

Las llaves de las que habla El Cerrajero de TikTok.

Daniel Mateo, conocido como El Cerrajero de TikTok, que tiene más de 28 años de experiencia en el sector, ha alertado sobre un tipo de llaves muy comunes en España y que corresponden con unas cerraduras que son las idóneas en cuanto a seguridad.

"¿Las reconoces? ¿Son como las llaves de tu casa? Si es así, tienes un problema", ha señalado mientras mostraba a cámara unas llaves de la marca Ezcurra muy habituales en todo el país.

Según señala el experto, el problema principal radica en el bombín de la puerta que suelen llevar aparejadas esas llaves. Explica que los ladrones pueden abrirlo fácilmente con una llave similar. "Así de rápido abrirán tu puerta. Es más, si quieren, podrán volver a cerrarla cuando se vayan", asegura.

La solución: cambiarla "cuanto antes"

La solución, asegura, es "cambiarlas cuanto antes". En su web, Mateo subraya: "No vendo miedo, vendo confianza y criterio. Proteger tu casa no es paranoia: es comprender el riesgo y tomar decisiones conscientes".

Cuando empecé a mostrar cómo funcionan las cerraduras, muchos dijeron: 'Le estás dando ideas a los ladrones'. La realidad es que los ladrones ya saben. Tú aún puedes aprender", subraya.

Juan José Melgarejo Ruiz, un cerrajero con más de 26 años de experiencia y muy popular en YouTube, ya dio un aviso similar sobre esas llaves y esas cerraduras.

"Muchos españoles poseen este tipo de escudo"

"Muchos españoles poseen este tipo de escudo y este tipo de llave. Se llama Ezcurra. La llave más vulnerable ante los ataques de habilidad", afirmó.

"Sin ruidos ni huellas. Mientras duermes o estás ausente", decía Melgarejo, que recomendaba "actualizar" la cerradura porque "los ladrones no descansan". En los comentarios, una persona quería saber: "¿Por qué no es seguro? Se supone que es antibumping". Y el cerrajero respondía : "Ezcurra se puede abrir con bumping, en segundos".

Otro preguntaba: "¿Qué bombines recomiendas de 50 euros aproximadamente?". Y el experto era demoledor: "Ninguno. Por ese precio no encuentras ningún bombín con buenas prestaciones".