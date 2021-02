Agatha Ruiz de la Prada, sobre Juan del Val: "Estoy esperando que este imbécil me pida perdón"

La concursante ha explicado que le propusieron hacer el reto de La La Land porque le dijeron que cantaba bien “pero no, no es verdad, jamás he cantado”. De la Prada ha señalado que dejó claro que le era muy complicado seguir el playback mientras bailaba.

“Y entonces se envalentonó en mi valoración y se le fueron un poco los papeles. Me metió un bocinazo que no veas... yo creo que fue por la presencia de Pilar. Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil... Que sí, que estamos en televisión, pero no era necesario llegar a ese punto. Se puso muy tonto y estuvo muy mal, todo el mundo se quedó anonadado”, ha añadido.

“Decidí entonces que me iba del programa, ya había tenido suficiente, pero me acojoné por el contrato que había firmado. Llamé a mi abogada para saber las condiciones, pero Jorge se portó muy bien y me dijo que por su parte no existía el contrato. Finalmente me convenció, pero yo ya me quedé sin ilusión. Aún estoy esperando que este imbécil me pida perdón”, ha dicho tajante.

Juan del Val también ha respondido a la polémica en El Confidencial y le ha quitado hierro al asunto: “El problema lo tiene ella conmigo y todo lo que dice que pasó, no pasó. Remito a la gente a ver el programa, ver su actuación y mi valoración. Tras eso, la gente puede pensar ya lo que quiera. Los hechos son difícil de discutir y como esto está grabado”.

El colaborador de El Hormiguero no ha querido entrar al trapo en los comentarios que ha vertido la diseñadora sobre él y ha afirmado que no va a responder porque tiene “demasiada clase como para insultar a alguien”.

“Yo siempre he saludado a todo el mundo en el pasillo y es cierto que ella daba la vuelta a la cabeza para no decir ‘hola’. Yo no voy a juzgar ese comportamiento”, ha afirmado.