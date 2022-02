Al menos ocho muertos y una decena de heridos por el ataque ruso en Ucrania

Sergei Karpukhin via Getty Images

“Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica”

De hecho, Moscú ha asegurado que no están atacando ciudades ucranianas en el curso la “operación militar especial” lanzada por el presidente Vladímir Putin. “Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica”, señalo Defensa en un comunicado.