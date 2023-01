Almeida: un alcalde gris disfrazado de verde

Ser el peor alcalde de Madrid no es tarea fácil, créanme. Durante los últimos 25 años, hemos tenido ejemplos de sobra de gestiones paupérrimas, deleznables, e incluso constitutivas de delito. Desde obras faraónicas y fracasadas que incrementaron la deuda de la ciudad un 580% en tan sólo 10 años, con sobrecostes indecentes, hasta la venta/regalo de viviendas públicas a fondos buitres dejando en la calle a miles de ciudadanos que no pudieron hacer frente a las abusivas subidas de los alquileres. Qué fácil es robar el bien común cuando está de tu lado Tribunal de Cuentas. No se me olvida el “relaxing cup of café con leche” de una candidatura olímpica “Madrid 2012” pensada para el desfalco, con sueldos de más de 10.800 euros mensuales, por ejemplo, para el propio director del proceso. O los trucos de prestidigitador corrupto y popular para hacer desaparecer el dinero público, como en el caso de la Caja Mágica. El paso del PP por la ciudad de Madrid ha sido un auténtico despropósito. Aguirre, Gallardón, y Botella se han ido superando los unos a los otros en esa gestión del oro. Del oro para los amigos.