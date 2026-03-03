Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antelo mantiene el pulso a Vox y deja otro recado para Abascal: "Una llamada, un mensaje..."
Política
Política

Antelo mantiene el pulso a Vox y deja otro recado para Abascal: "Una llamada, un mensaje..."

El presidente de Vox Murcia, cuya ejecutiva dimitió en bloque para forzarle a dejar el cargo, asegura que no entiende la decisión de la cúpula y que en su última conversación, hace 10 días, Abascal incluso "me dijo que quería que fuera candidato".

Antón Parada
Antón Parada
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el presidente provincial de la formación en Murcia, José Ángel Antelo, fundiéndose en un abrazo, en una imagen de archivo.
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el presidente provincial de la formación en Murcia, José Ángel Antelo, fundiéndose en un abrazo, en una imagen de archivo.Martin C. / Europa Press via Getty Images

El líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo, a quien la dirección del partido trata de apartar del cargo desde hace varias semanas desembocando en un nuevo pulso autonómico a la cúpula de Bambú, continúa manteniéndole el pulso al propio Santiago Abascal. Ni dará un paso al lado, ni dejará -afirma- de trabajar en aras de la región.

En declaraciones a Telecinco, se ha mostrado muy decepcionado, concretamente, lo ha calificado como una "decepción personal" y ha apuntado al líder de la formación, tras revelar el contenido de su última conversación, que según él se produjo hace 10 días. Con todo, Antelo posteriormente ha puntualizado que más allá de esa decepción personal, "lo importante no es la persona, lo importante es trabajar por y para España, en este caso desde la región de Murcia, y yo lo haré porque ese es mi compromiso y siempre cumplo mis compromisos".

Tras negarse a dejar el liderazgo en una comunidad autónoma en la que las proyecciones de la ultraderecha amenazan incluso al dominio del PP de Fernando López Miras, alegando que se le había ofrecido ser portavoz nacional de Deportes, Antelo vio cómo el Comité Ejecutivo Provincial -su directiva- dimitía en bloque en una maniobra destinada a forzar su salida, al quedarse solo. El exjugador de baloncesto gallego aseguró que varias de esas personas le llamaron entre lágrimas denunciando presiones de la dirección nacional.

'Última llamada'... con Santiago Abascal: "Al revés, me dijo..."

¿Qué le dijo Abascal a Antelo en esa última llamada de hace 10 días? Según el todavía líder de Vox en Murcia, "no me dijo absolutamente nada". Se refiere a la decisión que días después le comunicaría la secretaria general adjunta de Vox, poniéndole sobre la mesa el cargo de portavoz nacional de Deportes. Pero es más, Antelo ha detallado que no es que Abascal no le hablase nada de salir de la presidencia murciana de Vox: "Al revés, me dijo que quería que fuera candidato".

"Yo creo que una llamada, un mensaje..."
José Ángel Antelo, líder de Vox Murcia, sobre Santiago Abascal

Antelo también ha señalado que no comprende la forma de proceder de Abascal. "Yo creo que una llamada, un mensaje...", ha dejado caer, indicando que debería haber contado con la información de "el porqué o cuál es la estrategia" de una maniobra que supone cambiar al máximo responsable de la formación. Considera que esa comunicación y explicación es algo "que se debe hacer".

¿Irse de Vox para meterse en el Partido Popular?: Antelo responde

Otra de las grandes incógnitas que sobrevuela desde el pasado jueves -cuando se produjo la dimisión en bloque de la directiva murciana- es si hay posibilidad de que el Partido Popular vaya a pescar en ríos revueltos de la ultraderecha. Un temor que prendió primero con la salida del máximo representante del ala liberal de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y que está rebrotando con Antelo al ser éste apoyado por otros ex de Vox, como Juan García-Gallardo, o por otros que se niegan a ser apartados, como Javier Ortega-Smith.

Antelo ha descartado por completo esa hipotética salida hacia las filas populares. "Pero yo me mantengo donde he estado, que lógicamente es cumpliendo la disciplina, porque yo soy una persona disciplinada", ha señalado, indicando que él continuará con la estrategia de colaborar con la derecha del PP, eso sí, alcanzando acuerdos que luego se materialicen en los presupuestos regionales. De esos pactos se acordaron medidas en el ámbito de la vivienda o el cierre de un centro de acogida de menores no acompañados.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Política