Antelo mantiene el pulso a Vox y deja otro recado para Abascal: "Una llamada, un mensaje..."

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el presidente provincial de la formación en Murcia, José Ángel Antelo, fundiéndose en un abrazo, en una imagen de archivo.

El líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo, a quien la dirección del partido trata de apartar del cargo desde hace varias semanas desembocando en un nuevo pulso autonómico a la cúpula de Bambú, continúa manteniéndole el pulso al propio Santiago Abascal. Ni dará un paso al lado, ni dejará -afirma- de trabajar en aras de la región.

En declaraciones a Telecinco, se ha mostrado muy decepcionado, concretamente, lo ha calificado como una "decepción personal" y ha apuntado al líder de la formación, tras revelar el contenido de su última conversación, que según él se produjo hace 10 días. Con todo, Antelo posteriormente ha puntualizado que más allá de esa decepción personal, "lo importante no es la persona, lo importante es trabajar por y para España, en este caso desde la región de Murcia, y yo lo haré porque ese es mi compromiso y siempre cumplo mis compromisos".

Tras negarse a dejar el liderazgo en una comunidad autónoma en la que las proyecciones de la ultraderecha amenazan incluso al dominio del PP de Fernando López Miras, alegando que se le había ofrecido ser portavoz nacional de Deportes, Antelo vio cómo el Comité Ejecutivo Provincial -su directiva- dimitía en bloque en una maniobra destinada a forzar su salida, al quedarse solo. El exjugador de baloncesto gallego aseguró que varias de esas personas le llamaron entre lágrimas denunciando presiones de la dirección nacional.

'Última llamada'... con Santiago Abascal: "Al revés, me dijo..."

¿Qué le dijo Abascal a Antelo en esa última llamada de hace 10 días? Según el todavía líder de Vox en Murcia, "no me dijo absolutamente nada". Se refiere a la decisión que días después le comunicaría la secretaria general adjunta de Vox, poniéndole sobre la mesa el cargo de portavoz nacional de Deportes. Pero es más, Antelo ha detallado que no es que Abascal no le hablase nada de salir de la presidencia murciana de Vox: "Al revés, me dijo que quería que fuera candidato".

"Yo creo que una llamada, un mensaje..." José Ángel Antelo, líder de Vox Murcia, sobre Santiago Abascal

Antelo también ha señalado que no comprende la forma de proceder de Abascal. "Yo creo que una llamada, un mensaje...", ha dejado caer, indicando que debería haber contado con la información de "el porqué o cuál es la estrategia" de una maniobra que supone cambiar al máximo responsable de la formación. Considera que esa comunicación y explicación es algo "que se debe hacer".

¿Irse de Vox para meterse en el Partido Popular?: Antelo responde

Otra de las grandes incógnitas que sobrevuela desde el pasado jueves -cuando se produjo la dimisión en bloque de la directiva murciana- es si hay posibilidad de que el Partido Popular vaya a pescar en ríos revueltos de la ultraderecha. Un temor que prendió primero con la salida del máximo representante del ala liberal de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y que está rebrotando con Antelo al ser éste apoyado por otros ex de Vox, como Juan García-Gallardo, o por otros que se niegan a ser apartados, como Javier Ortega-Smith.

Antelo ha descartado por completo esa hipotética salida hacia las filas populares. "Pero yo me mantengo donde he estado, que lógicamente es cumpliendo la disciplina, porque yo soy una persona disciplinada", ha señalado, indicando que él continuará con la estrategia de colaborar con la derecha del PP, eso sí, alcanzando acuerdos que luego se materialicen en los presupuestos regionales. De esos pactos se acordaron medidas en el ámbito de la vivienda o el cierre de un centro de acogida de menores no acompañados.