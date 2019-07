Acebo: Arrancaba al final de la segunda con mucho valor, viviendo un cambio en el que se encuentra cómoda y libre. Creo que ‘valor’ es lo que tiene presente todo el rato. El valor de enfrentarse a situaciones que no comparte y el de posicionarse para decir ‘esto no está bien’. Tiene un subtexto muy feminista, sí, pero no tanto en sentido reivindicativo. Es una madre de un crío de dos años que se va a meter en un atraco, el discurso feminista va a estar ahí porque eso va a suponer conflicto, algo con lo que se enfrentan muchas madres pero llevado al límite, obviamente... no es un trabajo al uso, la verdad (ríe).

Najwa Nimri: No es que a las chicas le ofrezcan menos ser villano, sino que el patrón es más cerrado a partir de los 30 y tantos. Si eres muy mala o eres villana puedes ser puta, guapa, horrible... Dentro de la villana, aun cumpliendo años, tienes un abanico de posibilidades enorme. Siendo la buena, depende de tu aspecto físico, entras en el mundo del horror —por lo menos son cosas que a mí no me interesan—. No digo que no a la bondad, hay un montón de cosas que explorar ahí y que exploro, sobre todo en cine, en tele todavía no me ha tocado, pero tiene que ver con muchos factores. A mí siempre me ha interesado especialmente el lado oscuro.

El fenómeno fan, ¿es un hándicap, una ventaja o las dos cosas?

Nimri: A los que les parezca un hándicap es que lo están viendo mal. Si te metes aquí pensando que es un hándicap la exposición, no te metas. Tengo una experiencia clarísima con el éxito y sé que si lo quieres manejar y no te quieres exponer, no te expones. Está expuesto quién quiere. Si tú no quieres que te saquen fotos en bañador, no te las sacan, eso es un hecho. Se puede hacer, lo constato, yo lo hice. Y ahora lo puedo seguir haciendo y la gente te respeta. No es tan difícil. Tú marcas el camino que quieres llevar. Todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, hay momentos de tensión en los que notas que hay como una atención extra que no siempre es cómoda, pero hay millones de atajos. Igual también es la edad y si me hubiera pillado con 19 lo habría vivido de manera diferente. Viví la fama que se vivía entonces, que era más llevadera, no era la que se lleva ahora. Las cosas cocinadas lentas se entienden mejor, porque hay un proceso. Aquí no hay tiempo de proceso, así que entiendo que al que le ha pillado de golpe se le vaya la olla. Gestionar todo eso es complicado cuando eres muy joven y de puertas para afuera no eras nadie y de repente te conviertes en alguien. Pero no es tan importante. Te matan de la misma manera en una serie con 800 miilones de followers. Somos piezas de un engranaje global. Prefiero ver ese lado. Yo juego.

De la Serna: Particularmente no me mola que se metan en mi vida privada, aunque es un concepto un poco del siglo XX. Tengo redes sociales, pero casi no las uso.