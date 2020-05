Ana Rosa Quintana recibe un tsunami de críticas por esta frase en 'El programa de AR'

Ana Rosa Quintana es uno de los temas del momento en Twitter. La presentadora de El programa de AR, el matinal de Telecinco, está siendo muy criticada tras una frase este lunes.

La presentadora, que a primera hora de la mañana ha entrevistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado con sus tertulianos de la prórroga del Estado de alarma y de si se estaban coartando los derechos de los ciudadanos españoles en la crisis por el coronavirus.

“No siento que estén recortados mis derechos. Cuando no hay vacuna, cuando no hay tratamiento viral, cuando el confinamiento...”, ha afirmado Ana Terradillos. “Te quiero recordar una cosa. ¿Cuántos años lleva el SIDA? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna”, ha respondido Quintana.

“Treinta y cinco años”, ha respondido Eduardo Inda. “Pero hay tratamiento viral. La gente no muere hoy en día de SIDA”, le ha apostillado Terradillos.

“Desgraciadamente no hay tratamiento viral ni vacuna. Y como tú no puedes alargar esto eternamente, tendremos que hacerlo de forma inteligente para proteger la salud de todos. En Madrid puedo ir a un museo y coincidir con personas que no conozco y no puedo ver a mi familia. Eso coarta mi libertad”, ha sentenciado Quintana.

Esta frase ha sido muy criticada en redes sociales y se cuentan por decenas los comentarios en Twitter sobre la presentadora de Telecinco. Se han omitido los insultos graves.