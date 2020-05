Anabel García: "La profesión de escritor es totalmente vocacional y no todos pueden vivir de ello"

Pues por lo que me han dicho los lectores, te puedes encontrar de todo. No me gusta escribir novelas en las que todo se centre en una historia de amor, me gusta muchísimo jugar con el lector, hacerle creer una cosa para que luego dé un giro y resulte ser la opuesta; en definitiva, sorprender. Mezclo muchos géneros literarios dentro del romántico, que por supuesto es el que predomina, y retuerzo los clichés al máximo para darle ese toque tan característico mío, que, según mi editora es lo que me diferencia del resto. Si a eso le añades mi humor irónico, ese tira y afloja entre mis protagonistas guerreras y mis hombres cabezotas... ¡resulta una bomba explosiva! Cuando me dijeron que el thriller nunca podía tener humor y mucho menos amor, dije ”¿que no? ¡Pues ya verás como sí!”. Y aquí está el resultado.

RESPUESTA: (Risas) Sí, la verdad es que el título se las trae. Quería algo fresco y gamberro porque es como soy yo y al final como son mis libros. Como tú muy bien sabes, lo primero en lo que se fija un lector es en la portada y en el título, por lo que tienes que conseguir que se produzca un amor a primera vista, así que para mí el título es una parte fundamental de la novela. La historia trata de una mujer que no cree en el amor, pero no solo en el amor de pareja, sino en ningún tipo de amor, porque solo le conlleva sufrimiento. Por todo esto, su fe en los típicos hombres que van de príncipes azules perfectos es inexistente, ella prefiere al malo del cuento porque, al menos, va a cara descubierta, Ágata no tiene nada que ver con una mujer indecisa, sumisa y frágil, por lo que le llaman más la atención los villanos, ¿y qué mejor que el villano por excelencia de todos los tiempos, el Lobo Feroz? ¿Y si encima la come mejor...? Pues todo este compendio de ideas dio como resultado un título irresistible.

Después del exitazo de su anterior libro, El día que me calle me salen subtítulos (Esencia), con el que lleva cinco ediciones vendidas, Anabel confiesa que sintió presión al enfrentarse a su nueva obra. Por si fuera poco, a los pocos días de que se publicara A la mierda con el príncipe azul... yo quiero un lobo que me coma mejor (Esencia), ¡se cerraron todas las librerías por el confinamiento! Por eso, ha sido una gran sorpresa para la escritora que haya llegado a su segunda edición.

Después del éxito de tu anterior libro El día que me calle me salen subtítulos, ¿tuviste presión con el nuevo?

Muchísima presión. No dormía. No comía... En serio, me pasa con cada nueva novela. Es horroroso. Siempre quiero que mis lectores se queden con la boca abierta, o al menos, que no se queden sin haber sentido nada, como si mi libro no hubiese pasado por sus vidas. Soy muy exigente conmigo misma y el nivel cada vez está más alto. Si te soy sincera, me agobia bastante pensar en este tema por el miedo a dejar de disfrutar de la escritura, que es mi pasión, para pasar a tomarlo como una especie de cárcel. Siempre que alguna de mis lectoras habituales me dice al terminar la novela: “es imposible superar esto”, me entra el pánico, pero a la vez el gusanillo del reto y cuando al siguiente libro me dicen ”¡Lo has vuelto a conseguir!”, por fin respiro tranquila.

Aunque sean novelas desenfadadas y divertidas, ¿lanzas mensajes sociales?

Son novelas desenfadadas y divertidas, pero no por ello simples ni sencillas. Tienen muchísimo trabajo de documentación e investigación detrás y también muchísimas denuncias sociales, como dices. Me gusta hacer denuncia social porque creo que es sano y cualquiera que me conozca sabe que no me corto. Si tengo que decir algo, como por ejemplo, hablar sobre el machismo y el menosprecio que sufrimos los escritores de literatura romántica, lo digo alto y claro.

También te auto publicas y con mucho éxito, ¿cómo lo decidiste?

Pues lo primero que auto publiqué fue la trilogía Solo tuya (2014), sin saber lo que era Amazon, ni las redes sociales. Soy una lectora empedernida desde que tengo uso de razón y siempre he escrito mis cosas porque soy muy introvertida. Pero esta historia comenzó un buen día a susurrarme al oído y yo me transformé en la medium del chico de los ojos violetas que me contaban sus vidas. Un buen día, mi marido me animó a subirlo a la plataforma y hoy en día sigue estando en el puesto 9 del top ventas de los más vendidos de Amazon. ¡Cada vez que lo cuento no puedo creerlo! Después fue Rambhá que estuvo durante dos meses seguidos en el número 1 del mismo ranking y que todavía hoy está entre los 20 primeros del top. Después arriesgué con una novela de fantasía y sucedió lo mismo... Con esto te quiero decir que no sé cómo lo he hecho, yo solo escribo dejando en cada novela mi alma, lo demás lo consiguen ellos solitos. Es magia.