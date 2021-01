Antonio Carmona, sobre su experiencia en coma: "Vi dos figuras que no me dejaron"

Antonio Carmona ha sido uno de los últimos invitados al programa de Canal Sur Un año de tu vida, presentado por Toñi Moreno. El líder de Ketama repasó este lunes en el formato algunos de los aspectos más recordados de su trayectoria profesional y de su vida personal como la relación con su mujer y sus hijas y un duro episodio que vivió en 2017.

El cantante estuvo ingresado en la UCI durante una semana en coma inducido debido a una infección provocada por implantes dentales. Sobre si esta experiencia le había cambiado en algún aspecto de su vida, el artista bromeó: “Ahora quiero hasta a mis enemigos”.

Según detalló, Carmona se dio cuenta de que la infección era más grave de lo que pensaba al desplomarse en el suelo y, cuando le llevaron al hospital le comunicaron que le tendrían que intervenir. Tras la operación pasó siete días intubado de los que tiene recuerdos confusos.

“Son tantas cosas, tantos antibióticos que te meten, que te hacen... De repente veía y sentía ruidos, como música. También había una señora con un mechón blanco que decía ‘al artista este no le tratéis bien’, pero todo estaba en mi cabeza”, recordó. “Cuando me desperté dije: ‘Dónde está esa mujer del mechón que decía que no me cuidaran’. Total, era fruto todo de lo que me metían”, señaló. Puedes ver el vídeo del momento aquí, a partir del minuto 1:20:00.

Al ser preguntado por Rosa Villacastín, colaboradora del formato, por si había visto entre esas visiones el túnel con la luz al fondo del que tanto se ha hablado, el cantante respondió que había tenido una visión aún más sorprendente.

“Tenía dos figuras transparentes, una como a mis pies y otra enfrente. Yo las intentaba tocar con los pies y eran dos figuras que no me dejaron durante todo el tiempo que estuve allí. Yo soy un hombre creyente y esto reforzó aún más mi fe”, apuntó.

Ante las declaraciones casi paranormales del artista, Moreno bromeó con que serían propias de Cuarto Milenio. “Se entera de esto Iker Jiménez y te hace un especial ahora mismo, con la señora del mechón blanco”, comentó provocando la risa de los presentes.