Un capitán de la Armada explica por qué sí es legal lo que hizo EEUU con el petrolero ruso y cita un antecedente con España

El mundo se debate en sus múltiples frentes geopolíticos con EEUU y Donald Trump como protagonistas. Con los fuegos de la captura de Nicolás Maduro y la intervención sobre Venezuela y las ansias de anexión o adquisición de Groenlandia, este miércoles saltaron las alarmas por otro hecho. La Marina de EEUU interceptó dos cargueros en aguas internacionales, uno de ellos con bandera rusa el barco Bella 1, renombrado Marinera tras un extraño cambio de 'identidad'

Miguel Golmayo, capitán de navío de la Armada y experto en energía e inteligencia militar, ha intervenido en La Economía en 24 H., el espacio diario que dedica el canal 24 Horas de TVE al análisis económico. En su análisis, el alto mando militar ha justificado la actuación de EEUU con el barco ahora bajo bandera rusa y ha puesto un antecedente español no tan lejano.

El Bella 1, que circulaba desde hacía semanas con bandera de Guyana, despertó las alertas de EEUU al sospechar que formase parte de la llamada 'flota fantasma' de Rusia. Estas son las embarcaciones que estaría (y está) utilizando Moscú para librar las sanciones internacionales que pesan sobre su actividad comercial desde que invadió Ucrania.

Al respecto del Bella 1, renombrado poco después Marinera y con una nueva bandera rusa en su casco, el capitán de navío Miguel Golmayo tiene más que dudas. Primero, porque con las "fotos que se han visto" del barco, se ve "un barco vacío, un barco que no va cargado de petróleo". Sí matiza que queda corroborar si esas imágenes que están circulando estos días son archivo o recientes.

"Hay muy poquitos motivos y uno es este"

Con la sospecha del cambio de bandera y de una supuesta navegación de vacío, el capitán de la Armada ve entendible la interceptación por parte de EEUU, que ha generado tensiones con Moscú por considerarla una "violación de la ley del mar".

"La ley del mar es complicada", aclara raudo Miguel Golmayo. Tras aclarar que "no es un caso de piratería y tampoco tiene esclavos" —dos de los motivos para justificar una interceptación en aguas internacionales— alega otro factor que sí se cumple. "Está claro que cambió de bandera y que en un barco no coincida la bandera con los papeles sí es un motivo para poder interceptarlo".

"Hay muy poquitos motivos para una interceptación en el mar y uno de ellos es este", ha seguido aclarando en su intervención en La Economía en 24 H.

Para el capitán Golmayo "que un barco salga de puerto con una bandera y que en mitad del camino tenga otra es una cosa francamente rara". Así, ha querido incidir en la anomalía de que la documentación no coincida con la bandera. "Eso sí es un motivo por el que se puede asaltar un barco, pero eso al final los tribunales dirán quién tiene razón".

"Suele ocurrir muy poco, no es algo normal", asegura, pero sí hay un antecedente en España. "Nos pasó con el So San, un barco con misíles en el Cuerno de África", una operación llevada a cabo en diciembre de 2002 en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. "Al final la razón se la llevó España porque la identidad del barco y su bandera no coincidían", ha rematado el experto.