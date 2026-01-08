La reina Letizia coincide con el excuñado al que prefiere ver en su cita periodística tras la Pascua Militar con Felipe VI y Leonor

La reina Letizia en la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo.

Letizia está satisfecha con su labor como reina, de eso no hay ninguna duda, pero tampoco la hay de que amaba su profesión de periodista y que de algún modo siempre lo será.

De hecho una vez comentó que seguía teniendo la misma curiosidad de antes y que se lanzaba a hacer preguntas a los que tiene delante como si fuera periodista, pero que ya no cuenta las respuestas que le dan.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026. GTRES

Por eso, doña Letizia disfruta enormemente cuando en su agenda hay actos relacionados con el periodismo como por ejemplo el Premio Francisco Cerecedo, al que acude siempre con Felipe VI, o los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo, que entregó en solitario.

Así, tras haber acudido a la Pascua Militar junto al rey y la princesa Leonor en el Palacio Real el 6 de enero, la reina retomó su agenda oficial en solitario en 2026 para el acto en el que se otorgaron los citados galardones en la que fue su XXIII edición y que honraron a dos periodistas en dos categorías.

Premio a la Libertad de Prensa 2025 a Laurent Richard, presidente del Consorcio Periodístico Forbidden Stories, una entidad de investigación transnacional que da continuidad a los trabajos de periodistas amenazados o asesinados.

Premio a la Mejor Labor Periodística 2025 a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal y que anteriormente trabajó en el Financial Times y The Sunday Times.

Doña Letizia, que se desplazó para la ocasión a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue recibida por autoridades como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La reina Letizia hablando con Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal y galardonada en los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo GTRES

Allí se dieron cita también el poeta y periodista Antonio Lucas, que presentó el acto, el organista Daniel Oyarzabal, que actuó en la entrega de premios, así como Alberto Nuñez Feijóo, Javier Solana, Cayetano Martínez de Irujo, Pedro Jota Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, Carlos Franganillo o Carmen Posadas, entre otros.

Se vuelve a ver las caras con su excuñado Marichalar

Hubo además otro invitado que acaparó todas las miradas a pesar de que no soporta la atención mediática. Se trata de Jaime de Marichalar, que asistió a este acto en el que volvió a ver a su excuñada Letizia. No consta que hablaran en un aparte, ni tampoco que tengan demasiada relación, pero sí se sabe que en su momento se llevaron bien.

Jaime de Marichalar tras los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo que entregó la reina Letizia GTRES

Es verdad que coincidieron poco en la familia porque ella llegó en 2004 al casarse con don Felipe, aunque Letizia ya era una más desde al menos el año anterior, mientras que en 2007 se anunció la separación entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Como por aquel entonces una ruptura en la familia real parecía un tabú, se habló de un cese temporal en la convivencia, pero lo cierto es que el divorcio llegó en 2010 y ambos son unos ex muy mal avenidos que prefieren no verse y hablar lo justo por sus hijos.

La reina Letizia y Jaime de Marichalar cogidos del brazo en la visita de la reina a su excuñado tras la muerte de su madre en 2014 Europa Press

Problemas aparte, Letizia y el aristócrata tenían buen recuerdo, y aunque los años hayan evaporado el cariño del principio, no se puede obviar que cuando murió la madre de Marichalar en 2014, allí estuvo la entonces princesa de Asturias para expresarle en persona sus condolencias. Llevaban años sin ser familia, pero doña Letizia quiso estar ahí.

¿Urdangarin? Mejor no verle, gracias

Es además probablemente el excuñado al que Letizia no le importa volver a ver. De Urdangarin prefiere no saber nada, algo que es recíproco. Antes del Caso Nóos ya tuvieron sus más y sus menos. Los años pasaron, y tras salir de la cárcel, el exjugador de balonmano conoció a otra mujer y se divorció de la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin en la conmemoración en Barcelona del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 Europa Press News

No han tenido que volver a verse en persona y prefieren no tener que hacerlo, aunque quizá la reina vio la entrevista de Urdangarin en diciembre de 2025 y a lo mejor está interesada en su libro. En ese sentido puede respirar tranquila, porque no hay menciones ni a ella, ni a la casa real.

El siempre discreto Antonio Vigo

No sabemos si se trata con Antonio Vigo o no, aunque es lógico que tras el fallecimiento de Erika Ortiz en 2007 y mientras la hija de esta, Carla, fue pequeña, Letizia y el escultor tuvieran cierto contacto con la niña. Ahora que ya es adulta y vuela sola, no pinta que se lleven demasiado. De todos modos, Antonio Vigo es muy discreto con su vida personal, y Letizia todavía más.

Los ex de Telma Ortiz

El que no ha sido discreto es Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, y el excuñado al que la reina no quiere ni ver en pintura y que espera que desaparezca de su vida para siempre.

Robert Gavin Bonnar en la presentación de su libro 'El cuarto poder' en 2004. J.I.Viseras

Sí se han mantenido al margen de polémicas las otras exparejas importantes de Telma Ortiz. De Enrique Martín-Llop, padre de la hija mayor de Telma, nada se sabe desde que salió de la vida de la hermana de Letizia, y no consta que haya trato entre los excuñados.

Por su parte, Robert Gavin Bonnar nunca quiso hablar de su parentesco y tampoco lo ha hecho tras su sorprendente ruptura con Telma Ortiz, aunque es verdad que la separación hizo correr ríos de tinta. ¿A Letizia le apetecerá verle? Quizá no demasiado. Parece que el que gana es Marichalar.