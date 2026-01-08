Venezuela anuncia la liberación inminente de un "número importante" de presos, entre ellos varios españoles

Cientos de venezolanos exiliados se manifiestan por el reconocimiento del triunfo opositor, el 17 de agosto pasado, en las calles de Lima (Perú).

Cuatro presos políticos españoles de Venezuela han sido liberados, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores. El anuncio llega poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciase este jueves la liberación inminente de "un número importante de personas", lo que incluye a venezolanos y extranjeros, para, según él, "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", ha señalado el que es también hermano de Delcy.

"Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica", ha agregado Rodríguez en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.

No se ha dado a conocer el número exacto aún de personas que serán liberadas, pero el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado en el programa 'Malas lenguas' de Televisión española que entre ellos hay ciudadanos españoles. De hecho, cuatro de ellos ya han sido liberados, según fuentes diplomáticas.

El anuncio llega unos días después de que la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal pidiese la amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, se encuentran detenidos en Venezuela.

-Noticia en ampliación-