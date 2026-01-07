Analistas se sorprenden de que Rusia no haya desplegado uno de sus sistemas de armas más "prestigioso" en combate

La guerra de Ucrania se acerca a las cuatro años de duración (comenzó el 24 de febrero de 2022) y Rusia no ha sido capaz de demostrar la teórica superioridad de su ejército sobre el campo de batalla.

Lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, creía que sería un conflicto armado de apenas unos días o semanas de duración se ha convertido en una larga contienda en la que los avances por parte de las fuerzas son rusas son bastante limitados.

A lo largo de estos casi cuatro años de guerra, el Kremlin ha destinado una gran cantidad de recursos militares y económicos a luchar contra Ucrania y ha perdido cientos de miles de soldados.

Los analistas se han mostrado sorprendidos de que pese a esta complicada situación para Rusia, el país haya rechazado desplegar en territorio ucraniano uno de sus mejores carros de combate.

Un armamento demasiado costoso

Tal y como recoge Business Insider, a principios de 2024 Rusia informó de que el tanque T-14 Armata no se enviaría a la guerra de Ucrania debido a que se trataba de una armamento demasiado costoso.

La explicación oficial rusa es que, de cara a luchar en territorio ucraniano, sería más conveniente destinar ese dinero a la adquisición de otra clase de carros de combate: los tanques T-90.

Esa justificación no es suficiente para los analistas británicos, para los que es toda una sorpresa que el ejército ruso se haya negado a llevar al campo de batalla uno de sus sistemas de armas más "prestigiosos".

"Supera a los tanques existentes en términos de funcionalidad"

En concreto, el director general de la empresa estatal rusa Rostec, Sergey Chemezov, reconoció en marzo de 2024 que aunque el tanque T-14 Armata "supera significativamente a los tanques existentes en términos de funcionalidad", es un carro de combate muy caro, por lo que es preferible destinar ese dinero a adquirir un mayor número de otros tanques.

Según las estimaciones occidentales, el coste de cada unidad de tanque T-14 Armata es de entre 5 y 9 millones de dólares (aproximadamente entre 4,3 y 7,7 millones de euros, al cambio actual).