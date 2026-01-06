Nacho Cano se pronuncia fiel a su estilo sobre Rosalía y remata con este mensaje sobre Ayuso

El músico Nacho Cano, excomponente del recordado grupo Mecano, se ha pronunciado con toda contundencia sobre Rosalía en mitad del éxito mundial que la catalana está teniendo con su último disco, Lux, que está cosechando excelentes críticas en todo el mundo por parte de medios tan prestigiosos como el Financial Times o The New York Times.

Cano ha asegurado que "siempre" le ha "gustado mucho Rosalía" y ha remarcado que valorar "mucho" el último disco"porque es artista, porque investiga, porque es valiente y porque tiene recursos para seguir siendo valiente haciendo arte de verdad".

"Se ha salido de lo que se esperaba de ella, de lo que se supone que tiene que hacer, y tiene letra con contenido. Lo tenía más cómodo en un mundo con un poco más de trucos. Y eso es más interesante", ha afirmado Cano en una entrevista en Magas, de El Español.

En su opinión, ser músico es provocar que alguien diga: "Esto no lo había oído antes y ahora sí". En esa misma charla, el músico ha vuelto a expresar públicamente su devoción por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Su opinión sobre Ayuso: "Hablan los datos"

"Cuanto más la admiras, más la quieres, ¿eh? Encima en ella hablan los datos. Mira esta banda de ladrones del PSOE que están yendo a la cárcel. Sus datos de cuánto nos han robado. Sus datos de chanchullos. Esto no es opinable. Te puede gustar o te puede no gustar Ayuso, pero los datos están ahí", ha señalado el músico, quien cree que "todo el mundo quiere venir a Madrid, cada día hay un restaurante nuevo mejor que el anterior".

"Es una ciudad súper segura, tiene muchas bondades, tiene infinidad de espectáculos, acerca al turismo, apenas puedes andar por Madrid en estas fechas… y todo eso es en gran parte gracias a ella, y si la dejan trabajar más tiempo, más la va a hacer crecer", ha celebrado.

Lo que dicen de 'Lux' en el extranjero

Estas son algunas de las afirmaciones que ha generado el último disco de Rosalía en la prensa internacional: