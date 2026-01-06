Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nacho Cano se pronuncia fiel a su estilo sobre Rosalía y remata con este mensaje sobre Ayuso
Virales
Virales

Nacho Cano se pronuncia fiel a su estilo sobre Rosalía y remata con este mensaje sobre Ayuso

Habla claro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
rosalía
Los cantantes Rosalía y Nacho Cano.GETTY

El músico Nacho Cano, excomponente del recordado grupo Mecano, se ha pronunciado con toda contundencia sobre Rosalía en mitad del éxito mundial que la catalana está teniendo con su último disco, Lux, que está cosechando excelentes críticas en todo el mundo por parte de medios tan prestigiosos como el Financial Times o The New York Times.

Cano ha asegurado que "siempre" le ha "gustado mucho Rosalía" y ha remarcado que valorar "mucho" el último disco"porque es artista, porque investiga, porque es valiente y porque tiene recursos para seguir siendo valiente haciendo arte de verdad".

"Se ha salido de lo que se esperaba de ella, de lo que se supone que tiene que hacer, y tiene letra con contenido. Lo tenía más cómodo en un mundo con un poco más de trucos. Y eso es más interesante", ha afirmado Cano en una entrevista en Magas, de El Español. 

En su opinión, ser músico es provocar que alguien diga: "Esto no lo había oído antes y ahora sí". En esa misma charla, el músico ha vuelto a expresar públicamente su devoción por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Su opinión sobre Ayuso: "Hablan los datos"

"Cuanto más la admiras, más la quieres, ¿eh? Encima en ella hablan los datos. Mira esta banda de ladrones del PSOE que están yendo a la cárcel. Sus datos de cuánto nos han robado. Sus datos de chanchullos. Esto no es opinable. Te puede gustar o te puede no gustar Ayuso, pero los datos están ahí", ha señalado el músico, quien cree que "todo el mundo quiere venir a Madrid, cada día hay un restaurante nuevo mejor que el anterior".

"Es una ciudad súper segura, tiene muchas bondades, tiene infinidad de espectáculos, acerca al turismo, apenas puedes andar por Madrid en estas fechas… y todo eso es en gran parte gracias a ella, y si la dejan trabajar más tiempo, más la va a hacer crecer", ha celebrado. 

Lo que dicen de 'Lux' en el extranjero

Estas son algunas de las afirmaciones que ha generado el último disco de Rosalía en la prensa internacional:

  • "Sin duda, este álbum tiene el poder de freír la mente de la gente, además de embelesarla". (The Telegraph).
  • "Hace que la mayoría de sus colegas parezcan perezosos". (New Yorker).
  • "Es realmente genial ver cómo la música moderna se vuelve más creativa y diferente de lo que normalmente consideramos música pop". (BBC).
  • "Al exponer su viaje espiritual en Lux, Rosalía no nos dice con disimulo cómo deberíamos pensar o ser. Simplemente nos dice quién es ella". (The Independent).
  • Rosalía ha creado aquí su propia Sagrada Familia. A diferencia de la catedral, su álbum está terminado, aunque parece que se saltaron presupuestos y plazos de entrega". (Financial Times).
  • "Es una declaración de grandiosidad, con orquesta completa, coro y voces de coloratura". (New York Times).
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 