Llega la nueva borrasca Goretti sin "rebajas": Aemet alerta de una posible ciclogénesis explosiva y por qué puede salir cara

Cuando todavía estamos sufriendo los estragos de frío, viento, lluvia y nieve, según las zonas, de la borrasca Francis, ya asoma en el horizonte otra: Goretti. Una mala noticia y otra peor, porque en principio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que puede ser peor que su antecesora, trayendo consigo una posible y temida ciclogénesis explosiva, que pasó de término técnico a habitual, tras el paso de Filomena en 2021.

La llegada de la borrasca Goretti ha activado las alertas de los meteorólogos por su rápida intensificación y por el fenómeno al que va asociada: esa posible ciclogénesis explosiva, un proceso poco frecuente que puede convertir un temporal "normal" en un episodio de alto impacto en cuestión de horas. Así que más vale extremar las precauciones, sobre todo si hay que trasladarse, ya sea andando o en coche.

Esta es la última hora de lo que está por llegar, es decir, que Aemet advierte de que no se trata de una borrasca cualquiera. Goretti podría experimentar una caída muy brusca de presión atmosférica, lo que se traduce en vientos muy intensos, lluvias persistentes y un fuerte temporal marítimo. No hay explosión literal, pero sí un fortalecimiento acelerado del sistema, como una bola de nieve meteorológica, nunca mejor dicho.

Según las previsiones actuales, el mayor impacto de Goretti se concentrará en el norte y noroeste peninsular, con especial atención a Galicia y al litoral cantábrico.

Qué es una ciclogénesis explosiva y por qué preocupa

El término suena alarmante, pero describe un proceso concreto: cuando la presión de una borrasca desciende de forma extremadamente rápida, normalmente más de 24 hectopascales en 24 horas. Ese "salto" energético provoca que el sistema se vuelva mucho más violento de lo habitual.

Todo ello se traduce en rachas de viento muy fuertes, precipitaciones intensas y continuadas, oleaje significativo y cambios bruscos de situación meteorológica, lo que implica mayor riesgo, al "pillar" confiada a la población.

Por qué este temporal llega en mal momento

Nunca es buen momento, pero aquí el contexto puede empeorar la situación. Esta borrasca se suma a una cadena de temporales que ha marcado el inicio del invierno, con episodios recientes de frío intenso, nieve y lluvias que ya han causado incidencias en varias comunidades.

Esta sucesión aumenta los riesgos: terrenos saturados, con menor capacidad para absorber más lluvia; crecidas de ríos y arroyos, incluso con precipitaciones moderadas; mayor vulnerabilidad de infraestructuras, tras semanas de mal tiempo. En otras palabras, llover sobre mojado y con un margen de error menor que en un episodio aislado.

Precaución máxima y atención a los avisos

Desde Aemet y los servicios meteorológicos insisten en seguir los pasos oficiales y extremar la prudencia, especialmente en desplazamientos por carretera, actividades en la costa y en zonas expuestas como áreas abiertas, montañosas o cercanas al mar.

La clave, recuerdan los expertos, está en que la situación puede cambiar muy rápido, más en el caso de Goretti. Esa rapidez es lo que distingue a una posible ciclogénesis explosiva de otros temporales más previsibles.

Por ahora no hay respiro tras la llegada del invierno. Goretti no es un episodio aislado dentro de la temporada. Los meteorólogos llevan semanas señalando un patrón invernal más variable y extremo, con alternancia de frío intenso, lluvias abundantes y temporales de viento.