Esto es lo que he aprendido sobre la pobreza y el paro tras haber solicitado 215 empleos

La discriminación por edad y la costumbre de descartar candidatos sin darles explicaciones son obstáculos tremendos para miles de personas desempleadas o subempleadas. También la gig economy (o economía de los pequeños encargos), por la que las empresas dan empleo a “contratistas externos” en encargos de pequeña duración para no tener muchos trabajadores y no tener que darles prestaciones. En uno de mis trabajos temporales coincidí con una compañera que llevaba cinco años como “trabajadora externa” de diseño gráfico. No sabía cuándo la llamarían para hacer proyectos o durante cuánto tiempo. Era difícil pagar sus facturas sin unos ingresos fijos y estables y tampoco podía ser realmente autónoma por si acaso la llamaban para hacer otro proyecto y se quedaba sin tiempo.

Pese a mis temores, estaba convencida de que encontraría otro trabajo mejor al poco tiempo, antes de que se terminara mi año de subsidio por desempleo. Tengo estudios y experiencia. Me considero inteligente, trabajadora, responsable, ilusionada con todo lo que hago y muy buena trabajando en equipo o de forma independiente. Tengo muy buenas cartas de recomendación, muestras sólidas de mi trabajo y una actitud proactiva. Siempre había encontrado trabajo con facilidad y he disfrutado del proceso de selección. También solicitaba muchos más que los dos trabajos semanales que exige la oficina de desempleo.

La última vez que perdí mi trabajo en 2003 debido a un despido masivo, trabajé de camarera hasta que encontré otro trabajo a jornada completa. Por desgracia, ser camarera ya no es una opción para mí porque sufro problemas de espalda (enfermedad degenerativa del disco cervical, escoliosis y estenosis espinal) que me imposibilitan permanecer mucho tiempo de pie. Intenté que me concedieran ayudas por discapacidad, pero ya me daban demasiado dinero por el paro como para ser elegible.

Una vez me ofrecieron un trabajo de “autónoma a jornada completa” de dudosa legalidad, de esos que el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos está tratando de prohibir. Hay grandes empresas como Google recurriendo a este tipo de trabajadores: acuden a su oficina todos los días, como cualquier otro trabajador a jornada completa, pero no cuentan con las mismas ventajas, como el pago de un seguro médico o un plan de jubilación. En ocasiones, los empleadores recurren a agencias de empleo para evitar gastos de contratación haciendo que el trabajador sea en realidad empleado de la agencia, con muy pocas protecciones o incentivos. Estos trabajos con falsos autónomos están cada vez más extendidos porque presentan muchas ventajas para los empleadores y hay muchísimas personas desempleadas dispuestas a aceptar lo primero que les ofrezcan. Esto no hace más que alimentar la espiral de utilizar la mano de obra según su conveniencia, sin invertir en los empleados y sin implicarse en ellos.

Aunque seguía buscando un trabajo a jornada completa, aceptaba encargos de autónoma cuando me surgían. Me gustaba trabajar desde casa con ropa cómoda y comer comida recién hecha mientras veía algún DVD que sacaba de la biblioteca y no tener que engullir comida congelada en mi escritorio sin dejar de trabajar. Echaba de menos tener compañeros de trabajo, pero el equilibrio entre vida y trabajo era genial. Sentía que mi próximo empleo estaba a la vuelta de la esquina, pero conforme transcurrían los meses sin encontrar nada, me sentía más confusa.

Busqué más trabajos. Contacté con empresas de relaciones públicas y agencias de publicidad. Trabajé en red, amplié mi perfil de LinkedIn, me preparé con cazatalentos y me apunté a agencias de empleo. Mantuve conversaciones increíbles en mis entrevistas de trabajo y me dijeron que estaba entre los mejores candidatos. Me presentaban al equipo y me decían: “Puedes estar segura de que estaremos en contacto” o “Tienes todo lo que buscamos”, y luego no volvía a saber nada de ellos. Montones de personas se quejan por internet a diario de esta práctica tan extendida de descartar candidatos sin darles explicaciones. Es difícil que no te afecte.

Hasta el día de hoy, he solicitado más de 215 trabajos (llevo la cuenta en una hoja de cálculo) a jornada completa, a tiempo parcial, temporales y proyectos, tanto en mi ciudad como en el resto del país. Casi todos tienen que ver con la escritura y la comunicación, pero no todos. También he buscado trabajo de transcripción, pero soy dura de oído y no fui capaz de oír con suficiente claridad como para superar las pruebas. Solicité trabajo de oficinista y secretaria pese a que llevaba más de 15 años sin trabajar de eso. No me llamaron para ninguna entrevista. Me decían las agencias que tenía demasiada experiencia (era demasiado mayor) para esos trabajos. Buscan gente joven desempleada para pagarles la mitad que a mí. Habría sido más sencillo dejar de intentarlo y solicitar solo dos trabajos por semana, pero sabía que mi prestación por desempleo no iba a durar para siempre.

A medida que seguía buscando trabajo, trataba de impulsar mi carrera de autónoma, oportunidad a oportunidad. Trabajé en red más que nunca. Solicité cartas de recomendación. Pedí trabajo a mis anteriores empresas. Mis amigos me ayudaron mucho. Si en su trabajo buscaban a alguien para redactar algo, me conseguían el trabajo. Si encontraban alguna oferta de trabajo, me la hacían llegar. Recibí muy buenas valoraciones de mis clientes y mi autoestima mejoró. Empecé a pensar que podía ganarme la vida de autónoma.

Me apreté el cinturón tanto como pude. Cuando no tienes que salir de casa para ir al trabajo, comer fuera, ir de copas o a cenar con los compañeros después de trabajar y no tienes que comprarte ropa o maquillaje, tus gastos se reducen mucho.

Después del primer año, respondí a la pregunta que me había planteado durante los primeros meses de búsqueda de empleo: ¿qué haría si nadie me contrataba a jornada completa con gastos médicos y plan de jubilación incluido? ¿Cómo me ganaría la vida? ¿Cómo saldría adelante? Tras dos años en esta situación, he aprendido mucho y tengo unas cuantas respuestas que me gustaría compartir: