Así se destruyó empleo en el peor mes de la historia

Carlos Alvarez via Getty Images Un camarero cierra la terraza de un bar en Madrid tras la orden del cierre de las terrazas, una de las primeras medidas para paliar el coronavirus.

Dramático. La pandemia del coronavirus ha convertido a marzo de 2020 en el peor mes de la historia para el empleo. La Seguridad Social perdió 833.979 afiliados entre el 29 de febrero y el 31 de marzo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró 302.265 nuevos demandantes de empleo. No existe ningún precedente de un impacto tan grande en tan poco tiempo desde que hay registros en 1985, ni siquiera durante la crisis financiera se destruyó empleo a un ritmo así.

Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que estos datos oficiales no recogen el impacto del coronavirus en el empleo en su totalidad. No están incluidos, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), puesto que estos trabajadores continúan dados de alta en la Seguridad Social al no haber perdido sus puestos de trabajo y seguir cotizando a través del SEPE.

Hasta este jueves, las autoridades laborales de las comunidades autónomas han tramitado 9.600 expedientes que afectan a 620.000 trabajadores, que ya tienen reconocida la prestación, según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha señalado que no están incluidos los ERTEs de todas las regiones, puesto que hay algunas que no remiten sus datos. La agencia Europa Press calculó que el número de afectados actualmente asciende a los 1,6 millones de trabajadores.

Las cifras tampoco incluyen a aquellos trabajadores autónomos que han tenido que cerrar sus negocios por el estado de alarma, pero que no se ha dado de baja en el sistema. La Seguridad Social solo contempla una reducción de 5.380 afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el mes de marzo.

Sin embargo, más de 500.000 trabajadores por cuenta ajena han solicitado la prestación por cese de actividad hasta este jueves, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “Los datos que hoy hemos conocido son tremendamente preocupantes, nunca conocidos. El coronavirus está haciendo temblar los cimientos del empleo y de la economía”, ha señalado Eduardo Abad, presidente de la asociación UPTA.

La destrucción de empleo se inicia el 13 de marzo

La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la destrucción de empleo se concentró en la segunda mitad del mes, desde la entrada en vigor del estado de alarma el sábado 14 de marzo, que implicó el cierre de bares y restaurantes y restricciones a la movilidad.

La afiliación se mantuvo constante en los 19,3 millones de trabajadores durante prácticamente la primera quincena del mes. Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el viernes 13 de marzo (aunque se aprobó al día siguiente) y se inició la destrucción de empleo, que no ha cesado desde entonces. Desde ese día se perdieron cerca de 900.000 puesto de trabajo, de los cuales unos 200.000 se destruyeron entre el viernes 13 y el sábado 16.

El ritmo de destrucción de empleo del coronavirus es muy superior al de la crisis financiera de 2008 tras la caída de Lehman Brothers. “Para que se hagan una idea de la magnitud de la crisis, en 14 días el empleo ha bajado tanto como lo hizo entre en octubre del 2008 y en febrero del 2009. Pero entonces se dio en 101 días, no en 14”, ha explicado Escrivá.