Así se fraguó la enemistad entre el príncipe Guillermo y Harry de Inglaterra

Muchas han sido las teorías y dos personas las más señaladas: Meghan Markle y Kate Middleton. Sin embargo, la supuesta batalla entre las respectivas esposas del príncipe Guillermo y del príncipe Harry no ha sido el origen de la enemistad entre los hermanos, según revela la biografía Battle of Brothers (Batalla de hermanos), escrita por Robert Lacey, autor y consultor en la serie The Crown.