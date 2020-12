Atrapados por el pescado "insostenible" que nos ocultan las etiquetas

Cada vez son más los consumidores concienciados que al ir a comprar se fijan en las etiquetas. Aún pocos, pero cada vez más. El mensaje de que la Tierra ya no da más de sí está calando, aunque lentamente, y quienes se esfuerzan en llenar su cesta de la compra de forma sostenible se encuentran con no pocos impedimentos. Ahora, una investigación realizada por la Changing Markets Foundation, organización holandesa que visibiliza productos, empresas o sectores insostenibles para que cambien sus prácticas, ha puesto el ojo sobre la venta en España del pescado procedente de la acuicultura, y revela que, contrariamente a lo que parte de la población piensa, no es tan ambientalmente responsable como se cree con los océanos.