Sacarse el carnet de conducir ya cuesta 4.500 euros en la 'locomotora de Europa' y las autoescuelas están quebrando: "Es un colapso histórico"

Sacarte el carné de conducir en Alemania es más que caro, pero las autoescuelas caen espiral de pérdidas.

Si te parece caro sacarse el carné de conducir en España, un alemán se reiría. Obtener el carné de conducir en Alemania se ha convertido en un lujo. El precio medio ronda ya los 4.500 euros, más del triple que en muchos países europeos, incluido nuestro país (luego lo veremos).

La cifra ha encendido las alarmas del Gobierno y del sector, pero la solución anunciada por el Ministerio de Transporte está provocando justo el efecto contrario: las primeras autoescuelas empiezan a quebrar.

El Ministerio Federal de Transporte ha prometido una reforma profunda para abaratar el permiso: clases teóricas simplificadas, formación online y simuladores de conducción. Sin embargo, mientras se concreta el plan, el mercado se ha paralizado. Miles de jóvenes han decidido esperar a que el carné sea más barato. Y esa espera está asfixiando al sector.

"Un colapso histórico" en las autoescuelas

La advertencia ya no es teórica, sino literal de la Asociación Federal de Asociaciones de Instructores de Conducción. Según su presidente, Kurt Bartels, al menos la mitad de las autoescuelas están sufriendo caídas del 70% en las matriculaciones, muy por encima del 50% que se temía inicialmente, como apunta en el diario alemán Bild.

"Esto supone una amenaza directa para la existencia de las empresas familiares"

El problema es estructural: de las 13.000 autoescuelas que existen en Alemania, más del 80% son pequeños negocios, muchos de ellos con uno o dos empleados.

"Solo quedan 4 inscripciones en lugar de 20"

El impacto ya se ve sobre el terreno. Thorsten Wiegand, instructor de conducción en Hohenwestedt, en el estado de Schleswig-Holstein, lo resume con una cifra demoledora: "Antes teníamos entre 15 y 20 nuevas matriculaciones al mes. Ahora solo cuatro o seis".

Ante esta caída, Wiegand ha decidido enviar a sus dos empleados a ERTE y no descarta cerrar definitivamente si la situación no mejora antes de finales de marzo.

Casos como el suyo se repiten por todo el país, especialmente en zonas rurales, donde la autoescuela cumple además una función social clave.

El "efecto Schnieder"

El bloqueo tiene incluso nombre propio en el sector: el “efecto Schnieder”, en referencia al ministro de Transporte Patrick Schnieder (CDU).

Desde que anunció la reforma, nadie sabe cuánto costará realmente el nuevo carné. Esa incertidumbre ha llevado a muchos jóvenes a posponer la inscripción.

"Nuestros alumnos nos dicen que sus amigos esperan porque 'se supone que será más barato'"

El resultado es un mercado congelado: menos alumnos, menos ingresos y costes fijos que siguen corriendo.

Suspensos del 65% y dudas sobre la reforma

La propuesta del Gobierno tampoco convence a los instructores. Uno de los puntos más criticados es la apuesta por clases teóricas online. "El mayor problema es la falta de motivación", afirma Wiegand, añadiendo que "la capacidad de atención de muchos alumnos es la de un vídeo de TikTok".

El dato es contundente: la tasa de suspenso en el examen teórico alcanza el 65%. Según los profesionales, muchos aspirantes llegan con carencias básicas, acostumbrados a ir como pasajeros mirando el móvil y no la carretera.

Simuladores de 45.000 euros

Otro eje de la reforma son los simuladores de conducción, cuyo coste ronda los 45.000 euros por unidad. Para muchas pequeñas autoescuelas, es una inversión inasumible. "Sirven para practicar marchas o señales, pero si tengo que estar al lado del alumno, también puedo enseñarle en el coche", resume el instructor.

El temor es que la modernización obligatoria expulse del mercado a las pequeñas autoescuelas y concentre el sector en grandes cadenas.

Cuánto cuesta sacarse el carné de conducir en España

Sacarse el carné de conducir B (turismos, el más común y casi todos tenemos) en España cuesta actualmente entre 600 y 1.800 euros de media, dependiendo de la ciudad, autoescuela y aprobaciones a la primera; el precio medio nacional ronda los 1.000-1.200 euros.

Lógicamente, no es lo mismo sacarlo en Madrid, que una pequeña capital de provincias o ciudades pequeñas. Es más, muchos optan por sacarlo en esas ubicaciones, pero no solo por el precio, sino porque se supone que es más fácil aprobar a la primera o lo antes posible.