Por qué Ayuso no es Feijóo

La relación con Vox. Si algo diferencia el tablero político madrileño del gallego, es Vox, tanto su presencia como su relación con el PP. El partido de ultraderecha no existe prácticamente en la comunidad de Feijóo, apenas logró el 2,05% de los votos en las pasadas elecciones y no tienen ningún diputado en el Parlamento regional. La estrategia del presidente gallego es muy clara: no darle ni agua a Vox y dejar claro desde el principio que no pensaba pactar con los de Abascal. En cambio, Ayuso es una firme defensora del entendimiento con el grupo de Vox, con el que se ha sentido muy cómoda durante esta legislatura. De hecho, tenía mejor trato con Rocío Monasterio que con su exvicepresidente, Ignacio Aguado.

Moderación vs. trumpismo. El líder gallego es un político centrado, que tiene un discurso con el que abarca desde los votantes más ortodoxos de la derecha hasta el centro izquierda gallego. Siempre ha defendido esa templanza para lograr esas mayorías absolutas y no le gustan las expresiones de alto voltaje (es más de actuar en la sombra). En cambio, Ayuso tiene un discurso duro, con aires trumpistas. Disfruta con las polémicas, los titulares y las portadas. Con frases salidas casi del argumentario de Vox, que en su vida se escucharán al gallego, como “cuando te llaman fascista es que estás en el lado bueno”.