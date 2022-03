Ha empezado diciendo el diputado de Compromís que su partido va a votar a favor de este proyecto de Ley: “La pregunta es por qué no se había hecho. ¿Por qué los hombres nacidos entre 1955 y 1983 sí que podemos contabilizar el tiempo de servicio militar para la pensión de jubilación parcial y las mujeres no?.

Ahí ha detenido su discurso para hacer un inciso y nombrar al líder de Vox: “Todos los hombres no, Santiago Abascal no lo puede hacer porque él no hizo la mili. Él estuvo siete años pidiendo prórrogas para no hacer la mili y por tanto no se puede beneficiar de esto”.