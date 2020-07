Barei comparte un mensaje con sus fans tras la muerte de su sobrina de 14 años

Eduardo Parra via Getty Images

Barei ha recibido una durísima noticia estas últimas horas. Este martes, tal y como afirmaban algunos medios como la revista Semana, se informaba de que la niña de 14 años fallecida el pasado 3 de julio en el río Cares, a la altura del municipio asturiano de Peñamellera Alta, era la sobrina de la cantante.

La canoa de la joven volcó cuando realizaban una excursión por el río como parte de un campamento de verano en Comillas (Cantabria). La cantante de Say Yay! ha compartido la triste noticia con sus seguidores este martes en sus stories Instagram.

“Hola, familia. Grabo para deciros que estos días no he estado muy activa en redes es por algo que muchos habéis visto y por lo que me estáis escribiendo, tanto amigos cercanos por WhatsApp como los que lo habéis leído en los medios de la desgracia que ha sucedido en mi familia: la muerte de una niña de 14 años, la hija de mi primo”, empieza diciendo en su vídeo.

“Ha sido un accidente en canoa en un campamento de verano. La verdad es que la muerte siempre duele, pero es verdad que cuando son estas circunstancias con esas edades, el dolor es inmenso. Ahora que soy madre, no me quiero imaginar el dolor que tienen que llevar dentro mi primo y su mujer. Supongo que solo con el tiempo podrán hacer el dolor llevadero. Podrán vivir con ello, tienen dos hijos por los que seguir luchando, pero estas noticias te rompen en dos”, continúa.

La cantante, que fue madre de mellizos en 2018, ha querido agradecer a sus seguidores todos los mensajes de apoyo y cariño que está recibiendo. “En nuestra familia hemos aprendido a vivir con la muerte cerca desde muy pequeñitos. Al final son parte de lo mismo, la vida y la muerte. Desde que mi padre murió cuando tenía un año y pico hasta ahora han sido tantísimas pérdidas de tantísima gente querida y de tantísimos familiares, que pensábamos que el cupo ya estaba cubierto porque no podía haber algo más dramático, pero resulta que sí”, señala.