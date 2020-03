Es verdad que son normales. Son dos partidos y no coincidimos en todo, desde luego. Pero no me cabe duda que es un Gobierno feminista. No sólo tenemos una ministra de Igualdad feminista, sino que es un gobierno feminista en general. Creo que las discrepancias son normales y que no tenemos los mismos puntos de vista en todo. Pero bueno, que se están gestionando. Se pone también mucho el énfasis en las discrepancias pero hay que gestionarlas con normalidad y pasado el tiempo no generarán ni tanto ruido ni tanta tensión.

Esta ley completa la legislación feminista que tenemos en nuestro país y que ha hecho que la gente mire a España como ejemplo de feminismo. En este sentido no vamos tarde. Ha ocurrido porque también ha habido un cambio en el mundo respecto a la consideración de las violencias sexuales como el Me Too, o Yo sí te creo. Ha habido un cambio con la cuarta ola del feminismo y esta ley viene a recoger eso. En este sentido es una ley que viene a recoger unas demandas que estaban en la calle.

Habla de la cuarta ola feminista ¿Hay muchas diferencias con las anteriores? ¿Y entre generaciones?

Sí. Pero esto ocurre siempre. Tanto con el feminismo como con la política. Cada generación tiene su afán y sus problemas no son los mismos. Ha cambiado la manera en que los jóvenes miran el mundo. Y también ha cambiado el mundo. Aparecen nuevos problemas y desafíos.

Las jóvenes han estudiado o han tenido acceso a los estudios, tienen los derechos formalmente garantizados, son listas, están liberadas… Y al llegar al mundo real se encuentran con la carencia de otros derechos que no están recogidos en las leyes, o sí, pero de otra manera. Entonces, se encuentran con que siguen siendo las que se ocupan de la familia, que el trabajo de cuidado impide que sean iguales en el mercado laboral, están discriminadas por si tienen o no hijos o que quieren hijos y no pueden porque no ganan lo suficiente, el difícil acceso a la vivienda... Eso no me pasaba a mí de joven. Entonces, creo que ha cambiado la manera de mirar el mundo y que hay diferencias generacionales pero que es completamente lógico.

¿Qué se va a hacer desde el Instituto con la prostitución?

El instituto no legisla pero aconseja, informa, desarrolla programas o políticas públicas. Yo, por mi parte, soy abolicionista. Me parece que la abolición de la prostitución es una de las causas más justas que tiene el feminismo. Eso no lo dejaré de lado.

Y el otro gran debate actual: ¿Quién es el sujeto del feminismo? ¿Forman las mujeres trans parte del movimiento?

Las mujeres trans llevan toda la vida en el feminismo. Yo creo que el sujeto del feminismo son las mujeres. Todas las mujeres. Me parece una discusión que tiene su importancia académica, cosa que no desprecio. Pero es verdad que en las charlas que yo doy en asociaciones y grupos donde estoy no están metidas en este debate ni lo reconocen. Es un debate importante desde el punto de vista teórico pero no afecta a la vida de la inmensa mayoría de las mujeres que tienen otras carencias.

Además, por muchos debates y diferencias que tengamos, yo creo que el feminismo siempre ha tenido como base la necesidad de establecer pactos entre mujeres. Eso ya está ahí socializado también. No sólo tenemos que sumar a todas las mujeres, sino que también se requiere el pacto entre diferentes. Sobre todo cuando tenemos delante una reacción patriarcal.

Cayetana Álvarez de Toledo se definió el otro día como “feminista amazónica” ¿Existe un feminismo que no vemos en la calle de mujeres como ella o Ana Botín?

Parece una pregunta fácil pero no lo es. Cualquier mujer puede sentirse discriminada o ha tenido obstáculos por el hecho de ser mujer. Esto le puede pasar a una mujer muy precaria y a Ana Botín.

Todas las mujeres pueden tener la sensación de que han sido discriminadas, se han encontrado con obstáculos… Puede ser que Ana Botín sienta la necesidad de sentirse feminista por sentirse de alguna forma discriminada. Se le podría llamar feminismo. Es un feminismo liberal, un feminismo de corto alcance. Pero también creo, y más en la cuarta ola, que el feminismo pone en el centro la cuestión de la redistribución de la riqueza en tiempos de cuidados y esto exige una revisión y determinadas políticas públicas o económicas. Ana Botín y Cayetana seguramente pueden permitirse pagar un trabajo de cuidados para sus padres, hijos, hijas, etcétera, pero si los cuidados no se socializan o no se ofrecen mediante servicios públicos, universales y gratuitos habrá millones de mujeres que no podrán acceder a la igualdad. Ellas pueden decir que son feministas y entiendo ese anhelo y es legítimo pero desde luego para ser feministas hay que pensar en todas las mujeres, no sólo un grupo pequeño.

¿A qué se enfrenta ahora el movimiento feminista? ¿Es caduco o va a seguir siendo una de las grandes oposiciones a la extrema derecha?

Yo creo que el feminismo y el ecologismo son la mayor fuerza de oposición a la extrema derecha porque tiene una visión del mundo contraria a los intereses de la derecha. El feminismo ofrece políticas económicas, ofrece políticas ecológicas, habla de políticas públicas… Tiene una determinada visión del mundo y sabe cómo aplicar estas políticas. El feminismo se enfrenta a las políticas neoliberales de la extrema derecha y además lo hace en todo el mundo. Necesitamos políticas que lleguen y hagan iguales a todas las mujeres. Esto es tan contrario a las realidades de la extrema derecha, que creo que somos su principal oposición.