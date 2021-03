Así es la vida de ermitaña de Beatriz Montañez

Tal es su desconexión que durante año y medio prescindió de corriente eléctrica. Por no hablar de internet o televisión. “Estuve un año y medio viviendo con velas, no había electricidad, había agua corriente pero no caliente. Después de un año me di cuenta de que me salía mucho más rentable instalar un equipo fotovoltaico que las velas, porque eran más de 100 euros al mes en velas”, relata.