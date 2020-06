Beatriz Rico habla así de Fernando Simón y su frase "no habrá más de 2 o 3 casos"

Fernando Simón se ha convertido en todo un icono durante la pandemia por la covid-19. Aunque hay quien le odia y quien incluso ha hecho camisetas con su cara, es alguien que no deja indiferente a nadie.

La última en mostrar su apoyo al doctor y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha sido la actriz Beatriz Rico, que se ha hecho eco de las críticas por las declaraciones del 31 de enero en las que decía que “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”.

La intérprete ha dejado claro que el doctor no podía adivinar el desarrollo de la pandemia y que sus palabras no le responsabilizan de lo que haya ocurrido después. “Quiero informaros de que las palabras de Simón ‘no habrá más d 2 o 3 casos’ no son culpables de que luego hubiera muchos más. Sus palabras no desataron la pandemia ni mataron gente en el momento de ser pronunciadas. Sólo fue una previsión que, desgraciadamente, no se cumplió. Y ya”, ha escrito la actriz en Twitter.