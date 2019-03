Bertín Osborne: "Es de coña, hombre. Hay que sacarlos a merengazos"

Sobre este tema, ha señalado que en Miami, los latinos “se descojonan de nosotros”. “Los exiliados cubanos me dicen que parecemos un país de pandereta, que qué nos pasa”, ha recalcado.

Al hablar de la prohibición del Toro de la Vega, Osborne se ha mostrado más moderado. El cantante ha señalado que “no es tan taurino” y que le parece “muy bien que lo hayan prohibido”.

Cuando le preguntan sobre la propuesta de Santiago Abascal de permitir el uso de armas se ha mostrado incrédulo y ha recalcado que se lo preguntará al líder de Vox en persona próximamente. “Vamos, es lo que nos faltaba, ¡no me jodas! No he hablado con él, pero estoy seguro de que no lo ha dicho así tal cual, que falta matizar cosas. Porque si lo ha dicho así tal cual, es un error grave”, ha indicado en la entrevista.

“Podré preguntárselo públicamente dentro de nada, ya veréis cómo. Será la primera o la segunda pregunta que le haga”, ha señalado dejando ver una posible entrevista con el político.