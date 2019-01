Bertín Osborne desvela a qué partidos ha votado

Bertín Osborne ha desvelado a qué partidos ha votado durante la democracia. Aunque también ha dicho que prefiere no hablar de política y ha confesado por qué: "Fabiola [su mujer] se divorciaría al día siguiente si entro en política. Y ante esa amenaza pensé: vamos a dejarlo como está, que además estoy muy cómodo".

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a la revista Diez Minutos con motivo de la presentación de su último disco, Yo no debí enamorarme de tu madre. Asegura que le han propuesto formar parte de algún partido político hasta tres veces, pero que lo ha rechazado porque es "políticamente incorrecto por naturaleza". Ha señalado también que "criticaría al partiendo en el que estuviera cada vez que hiciera falta, con lo que iba a durar cinco minutos".

Ha asegurado, además, que nunca se ha posicionado: "Yo no me he posicionado nunca, a mí me han posicionado. Yo he votado a cuatro partidos distintos durante la democracia: A Adolfo Suárez, PP, Rosa Díez y a Albert Rivera. No he votado al PSOE porque, cuando pude hacerlo, tenía que elegir entre Aznar y Zapatero y lo tenía clarísimo".

En la entrevista ha explicado también que su música no está únicamente dirigida a mujeres y ha dado detalles sobre su nuevo disco.