Carta abierta a España sobre las enfermedades mentales

La última vez que mi madre estuvo ingresada en un hospital público, salvando sólo la gran profesionalidad del equipo médico, las instalaciones, comida y demás me recordaron a las mismas de los años ochenta. Pero eso es lo de menos, lo más difícil de entender es que cuando le dieron el alta la derivaron a un centro de terapia de distrito donde la citaron una vez al mes. Con un poco de suerte, el profesional que le debía atender (sobre todo en condición de interino) le llevaría su caso, pero lo normal era que le tratara un psicólogo/psiquiatra diferente al cabo de varios meses. No había una constancia, y con cada cambio de personal era volver a empezar. Para colmo, una cita una vez al mes para una persona con una enfermedad de tal calibre es como un soplo de viento en la cara. Nada.

Por eso, me gustaría lanzar la pregunta a la sociedad y, por qué no, hacer reflexionar desde este momento al futuro Gobierno: ¿Es consciente de que no se está haciendo lo suficiente? ¿Van a hacer algo? No quiero que me respondan ahora, vayan a los centros, pregunten a familiares de afectados por las tan difíciles enfermedades de la mente, y luego si quieren nos sentamos a hablar.

Desafortunadamente mi madre ya no está con nosotros y no podrá rebatirlos. Se fue porque no podía más. Descansa allá donde estés. Te querré siempre.

