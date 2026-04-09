Los científicos coinciden: el apocalipsis tecnológico que provocará la computación cuántica está más cerca de lo que se cree

Hasta hace poco, la llegada de los ordenadores cuánticos parecía algo más bien futurista, pero eso ha dejado de suceder. Según informan en Popular Mechanics, los avances recientes en computación han elevado la preocupación sobre el hecho de que este tipo de ordenadores sean capacces de romper los sistemas de cifrado existentes que hoy en día protegen casi todas las comunicaciones en internet, algo que ha encendido las alarmas en la comunidad tecnológica. ¿Ya no estamos seguros?

A día de hoy, los algoritmos de cifrado que protegen las comunicaciones en internet son extremadamente difíciles de descifrar por parte de un ordenador clásico, pero no sucede lo mismo con la computación cuántica, capaz de realizar cálculos a velocidades muy superiores. Según informa el citado medio, varios estudios señalan que la velocidad que precisa este tipo de computación para romper cifrados es mucho más baja.

No es que los avances que se hayan producido sean ya capaces de romper sistemas de cifrado también avanzados, pero la preocupación es que sí pueda hacerlo en el futuro, en concreto en los próximos diez años, a tenor de lo rápido que evoluciona la tecnología.

Con esta amenaza, muchos gobiernos, empresas y centros de investigación están ya estudiando nuevos sistemas para criptografía que pueda soportar el descifrado de la computación cuántica.

El asunto suena todavía más distópico y complejo cuando se sabe que se están estudiando nuevos sistemas de comunicación según los cuales el internet del futuro ya no estaría protegido por sistemas que los ordenadores puedan poseer o no sino por las propias leyes de la naturaleza. Claro que hablamos de futuribles.

Lo que sí está claro es que el mundo tecnológico vive un momento de transición en el que proteger los datos se está volviendo cada vez más importante, sobre todo debido a que hoy en día mucha información financiera o diplomática se mueve por internet.