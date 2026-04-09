La Aemet avisa de un cambio radical en el tiempo: "Será extraordinario"

Durante la primavera el tiempo enloquece. Es posible que un día estés pasando casi tanto calor como en verano, y que al siguiente regrese el frío y tengas que sacar el abrigo del armario. Lo mismo sucede con las lluvias, ya que se alternan jornadas despejadas con otras en las que las precipitaciones son protagonistas.

Así ha sido, de hecho, el arranque de la primavera, con una Semana Santa soleada y con temperaturas agradables que ha dado paso a varios días de lluvia, debido a la entrada de una borrasca atlántica.

Será mejor que te vayas acostumbrando, porque la Aemet ya ha advertido que va a ser la tónica habitual, al menos durante los próximos días.

En una publicación en sus redes sociales, la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado que durante estas jornadas pasaremos "del verano al invierno".

Esto se debe a que el viernes será un día con temperaturas más propias del mes de junio, mientras que el domingo habrá un descenso término que dejará los termómetros con registros más propios del invierno. "Será extraordinario", ha apuntado la Aemet.

Las temperaturas podrían subir el viernes hasta diez grados en Extremadura, el norte de Andalucía y la meseta sur. En Madrid se podrían alcanzar los 30ºC, y en muchas provincias se rozarán los 28ºC. Sin embargo, el domingo un frente frío provocará que desciendan bruscamente. Será entonces cuando la cota de nieve se sitúe en los 800 metros en ciertas zonas.

En cuanto a las lluvias, las jornadas del jueves y del viernes supondrán un descanso para gran parte de la península. La borrasca atlántica que ha dejado precipitaciones estos días se debilitará, por lo que en gran parte del país habrá cielos despejados. Los avisos por tormenta se limitan a Castilla y León.

Sin embargo, el frente frío ya dejará precipitaciones en el noroeste peninsular a partir del sábado. El domingo podría haber lluvias generalizas en la península.

La primavera seguirá trayendo días cálidos

Las jornadas calurosas no serán una excepción en la primavera. La Aemet ha pronosticado que la estación va a ser más cálida de lo normal en todo el país.

Esto no evita que haya jornadas frías, tal y como va a ocurrir el domingo. Pero las temperaturas predominantes sí que serán más cálidas de lo normal para la época.