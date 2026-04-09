Mova lanza en España el S70 Roller: el robot aspirador con rodillos más delgado hasta la fecha ya es real

Mova también se mueve en España. Este mismo miércoles ha anunciado el lanzamiento del S70 Roller, su nuevo robot aspirador que llega con una peculiaridad: es el robot aspirador con rodillos más delgado del sector.

Este nuevo dispositivo de la marca china cumple con su filosofía de 'limpieza fresca para cada rincón'. Esta nueva serie de gama media está diseñada para ofrecer una limpieza total del hogar de alto rendimiento y sin necesidad de mucho mantenimiento.

Para ello, el S70 Roller llega a España plagado de novedades. Sigue la misma línea del lanzamiento de la serie S70 en el CES 2026, el pasado mes de enero, dando un paso adelante por un concepto ultradelgado que puede acceder con facilidad a cualquier espacio de nuestro hogar.

Pequeño, pero matón

Entre sus características, destaca su altura, tan solo 90 milímetros. Una cifra que lo convierte en el robot aspirador de rodillo más delgado del mercado hasta la fecha, para adaptarse a la perfección a cada espacio.

Además de su tamaño, combina una potencia de succión de 28.000 Pa, un sistema de fregado con rodillo presurizado y un mínimo mantenimiento para convertir todo el hogar en un lugar lleno de frescura constante.

Ese fregado es efectivo gracias a la mejora de su sistema de fregado, HydroForce. Se basa en la tecnología del Z60 Ultra Roller Complete. Un sistema de rodillo a presión que es capaz de limpiar los suelos en profundidad con agua limpia, mejorando la experiencia.

Cuerpo utrafino de solo 90 mm del Mova S70 Roller. MOVA

No son las únicas características de su innovador sistema de fregado. Doce boquillas de precisión son las encargadas de usar el agua limpia sobre el rodillo de 27 centímetros de tamaño.

Para eliminar las manchas más exigentes, cuenta con una presión de 4.700 Pa, alrededor de 1,7 kilogramos, para seguir los mismos pasos que un fregado manual y conseguir su objetivo con una sola pasada.

Ese rodillo, pese a estar en un cuerpo muy delgado, gracias a la rotación de 360º, puede eliminar fácilmente el agua sucia con la banda rascadora para que la limpieza siga siendo perfecta.

El depósito de agua limpia es de 5 litros, mientras que el de aguas residuales es de 4,5 litros. Está pensado para cubrir, sin necesidad de recargarlo ni vaciarlo, hasta una superficie de unos 1.200 metros cuadrados.

Una vez termina el fregado, el mantenimiento es automático. Se limpia con agua caliente a 80 grados, se seca con aire caliente a 70 grados y una bolsa recolectora de polvo de 3,2 litros almacena todo el polvo sin necesidad de tener que vaciarla. En un uso normal, estiman que se tenga que reemplazar una vez cada 100 días.

Además de los 28.000 Pa de succión durante el aspirado normal, su cepillo de goma de alta velocidad permite recoger y levantar la suciedad en diferentes tipos de suelos. También tienen disponible un cepillo cortapelo CleanChop opcional para aquellos hogares en los que las mascotas suelen soltar pelo. Un accesorio que permite reducir los enredos.

Para llegar a todos los rincones, su tecnología MaxiReach permite a su rodillo y a su cepillo lateral que se puedan extender hasta 4,4 centímetros más al acercarse a lugares como las paredes o bordes.

El nuevo robot aspirador Mova S70 Roller llega a España. Su precio arranca desde los 699 euros, pero durante el lanzamiento, la marca china ha lanzado una promoción que deja el dispositivo en los 599 euros.