Da que hablar en China este momento vivido en TVE en el pasado mes de julio

La popular cuenta de X China pulse, conocida en la plataforma de Elon Musk bajo el nombre de @Eng_china5 y con casi medio millón de seguidores, se ha hecho eco de uno de los vídeos más difundidos del pasado verano y que se captó en un directo de TVE.

El perfil, que se describe como un espacio de "noticias relacionadas con China y la lucha internacional por la influencia en Eurasia y un mundo multipolar", han compartido el vídeo de una pillada que ocurrió en un directo en Mañaneros 360 durante San Fermín.

"En España hicieron una demostración en televisión mostrando cómo un perro detecta drogas y, en menos de cinco segundos, encontraron drogas en una mujer. La peor suerte de todas", ha escrito el perfil junto al vídeo del momento.

La historia del vídeo viral

En ese vídeo se mostraba un reportaje sobre cómo trabajaban en la estación de Pamplona los perros de la Policía especializados en detectar droga, y más en fechas tan señaladas como San Fermín.

"Siguen trabajando, siguen todavía registrando la estación de autobuses del transito de pasajeros. Es fundamental, cuando el perro se sienta, es cuando detecta droga... ¿Qué está pasando? Estamos en directo y estamos encontrando un caso donde se está detectando algo", afirmaba la periodista de la corporación pública.

Entonces, los agentes de la Guardia Civil veían como el perro estaba sentado mostrando cómo una persona que estaba ahí llevaba un paquete de tabaco con una sustancia ilegal que habían detectado. Tras mostrarlo, dijeron cómo había sido el proceso.

"Esto es el trabajo real de lo que están haciendo. Más claro imposible. Fijaros cómo este perro especializado, entrenado en detectar drogas. Hay otros canes que están también especializados en detectar explosivos. Fundamental el trabajo que están haciendo", comentaba la periodista.

El vídeo recuperado por la cuenta de @Eng_china5, que en su día se dudó por muchos si estaba preparado o no, lleva ya más de 770.000 reproducciones y 3.000 me gusta.