Carta de una desconocida: María Forteza

Forteza elabora una carta de amor a Isaac Albéniz y a Mallorca a través de un montaje poético, con innumerables encadenados y una estética fuertemente influenciada por el cine social de John Grierson, pese a que es probable que la directora jamás hubiera oído hablar del cineasta británico. No obstante, resulta increíble que el comienzo de Mallorca sea tan similar a un pasaje de Drifters, su título más emblemático, con el barco surcando las olas, la maquinaria a pleno rendimiento y los planos generales del mar.

Pero sucede que, en ocasiones, la circunstancia es la contraria. Que un encuentro accidental con el azar no solo nos devuelve los objetos perdidos, sino que nos presenta a autores de cuyas obras no teníamos constancia. Este es el caso de María Forteza.

Hay algo que, con diferencia, me ha sorprendido de Mallorca. Sin duda, es todo menos casual porque, aunque el metraje dura poco más de siete minutos, es un recurso que emplea con profusión, casi como estilema: los innumerables encuadres con composición enmarcada.

En realidad, enmarcar el encuadre (o encuadrar dentro del encuadre) es una de las formas más atractivas de composición. En ese sentido, Forteza aprovecha los marcos naturales que le ofrecen pórticos, columnas, árboles y patios interiores para realizar unas tomas profundamente estéticas, que más tarde combina con planos generales diáfanos.

Me es indiferente si María Forteza fue la primera mujer en realizar una cinta sonora en detrimento de El gato montés de Rosario Pi. Personalmente, soy más tendente a sumar que a competir. Lo único que me atrae de este hecho es que España cuente con una directora más, añadida a las innumerables directoras caídas en el olvido como Elena Jordi, Helena Cortesina o la propia Pi. Hemos tenido un gran número de precursoras y, sin embargo, a cada directora que se acerca al espectro cinematográfico parece recubrirle una aureola de pionerismo tan falso como contraproducente. Forman parte de una cadena, no la comienzan.

Por ello debemos celebrar que el nombre de María Forteza haya surgido al fin, y se pueda colocar en el lugar de la historia que le corresponde. Esperemos que no sea la última.