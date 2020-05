Casado acosa y busca el derribo de Pedro Sánchez con los métodos de 1993

Lo mismo sucedió en 1989, cuando el PP impugnó los resultados socialistas en varias circunscripciones porque no coincidían con las encuestas; o en 2004, con el triunfo de Zapatero tras el 11-M que desencadenó la persecución contra Alfredo Pérez Rubalcaba por parte de los diputados populares. En 1993, cuando ya rozaban el poder y perdieron, Javier Arenas, Rodrigo Rato o Ruiz Gallardón cuestionaron los resultados por la misma razón . No coincidían con sus encuestas ni sus expectativas.

Como contó Anson al periodista Santiago Belloch , en los 90 “al atizar el fuego se favorecía la erosión de González... Así que se hizo. Fue una operación de acoso y derribo. Algunos lo hicimos desde el convencimiento honesto de que era un servicio al sistema democrático. (...) Desde una labor crítica normal no se conseguía desalojar a González del poder. Así surgió la Plataforma de Defensa del Derecho a la Información de los Ciudadanos. Nos reuníamos, generalmente en mi despacho, el director de El Independiente, Pablo Sebastián; José Luis Gutiérrez, de Diario 16; el director general de Antena 3, Manuel Martín Ferrand; el de Informativos de Antena 3 Radio, Antonio Herrero; el de El Mundo, Pedro J. Ramírez...”. Tal cual, sin empacho, la estrategia entre los medios digitales y los tradicionales de papel para llevar al PP por el camino de la crispación no ha cambiado. Cambia la cáscara, pero el fondo, el relleno, sigue siendo idéntico.

En esa lista faltan los poderes económicos, no por ausentes menos importantes. Siempre aliados con la derecha del Partido Popular, y que en esta ocasión “son la razón que les mueve, la última, la de fondo, son los motivos económicos los que están llevando a Pablo Casado a ser tan precipitado y arriesgado con la exigencia de levantar el estado de alarma. Esa es la razón última”, vaticina el experto demóscopo.

Todo está inventado, sí, pero lo que olvidan los asesores de Casado y Ayuso es que han pasado 27 años desde 1993. Y que Vox no es tan analfabeto en estrategias como ellos sospechan. Esos hijos, que les han salido resentidos e incultos, viven menos en el Barrio de Salamanca y conocen los territorios y el juego que se saca de los cinturones industriales y el medio rural, donde se los comen.

“También olvidan que Pedro Sánchez no va a dimitir. Suponerlo es no conocerle. Y se van poner muy nerviosos, porque le van a tener que soportar hasta marzo del 2021, cuando se cumpla un año de la disolución de las Cortes. Ya sabéis, no se pueden disolver las Cámaras para nuevas elecciones hasta que no haya pasado un año. La única forma es llevarle al límite, y Sánchez lo que mejor soporta son las situaciones límite”, sentencia un exasesor del actual residente en La Moncloa.