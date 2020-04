Cine, arte y arquitectura en el Niemeyer

VANDERLEI ALMEIDA via Getty Images

Complementariamente, me siento atraída por aquellos arquitectos que, superando las limitaciones de la simple funcionalidad, se dejan seducir por los entresijos del diseño más sensual: volúmenes imposibles, líneas curvas, vanguardias o trazos irrealizables. Qué sería del mundo sin Gaudí, sin Van der Rohe, sin Lloyd Wright o sin Le Corbusier. Qué sería del arte sin Oscar Niemeyer.

Tal vez por mi amor a la arquitectura admiro tanto a los cineastas que despliegan una clara predisposición a la construcción de los planos y a la distribución de los volúmenes con cierto criterio artístico. A mano alzada entre ellos se incluyen desde Wong Kar-wai a Stanley Kubrick, así como Fellini y Varda, aunque ello no implique que desdeñe a quienes ofrecen un provocativo caos visual.

Siempre quise ser arquitecta. Ya lo he confesado en varias ocasiones. Desde que tuve conciencia me enamoré de los edificios, de su estética, de la forma en que un ser humano es capaz de trazar una línea para que esta supere la imaginación y se convierta en realidad. Encuentro trascendental el modo en que una edificación se funde con el lugar en el que está construida y el paisaje natural en el que se integra.

Si cine, arte y arquitectura me seducen de manera individual, no cuesta entender que su eventual combinación me resulte extática, y esto es, precisamente, lo que sucede con un cortometraje español titulado Keres (2012), dirigido por Alfonso S. Suárez.

En pocas ocasiones he observado una combinación tan inteligente de guion e imagen. Escrito por Eva Gallego y el propio Suárez, el cortometraje es ahora de una pertinencia histórica sorprendente, ya que narra la guerra que el cuerpo humano establece contra todo aquello que resulta un peligro para su supervivencia.