‘The coalition’, segunda temporada

Los diputados en pie diciendo su voto… 167 ‘síes’, 165 ‘noes’ y 18 abstenciones. Suma de infarto. Y las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos saltaban de alegría, aplaudían y las lágrimas caían sobre algunos escaños. Pedro Sánchez lograba justo hace un año la investidura como presidente del Gobierno, con un programa pactado con los morados y que alumbraba el primer Ejecutivo de coalición desde la II República.

Habían sido unos días trepidantes, de nervios, de dudas. Con toda la derecha intentando que no saliera adelante ese Gobierno, con llamadas desde el PP, Cs y Vox para que los diputados cambiaran su voto. Un símbolo de aquel episodio: el parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, tuvo que pasar la noche anterior escondido en Valencia, con protección y lejos de su residencia habitual ante las amenazas que estaba sufriendo por respaldar a Sánchez.

La investidura culminaba un agotador ciclo electoral que había comenzado el 28 de abril de 2019, con unas elecciones en las que el PSOE conseguía ganar pero que acabaron en agua de borrajas tras las fallidas negociaciones con los ‘morados’ y aquella frase de Sánchez de que no podría dormir tranquilo con ministros de UP. El PP y Cs no quisieron dejar gobernar al socialista en solitario, lo que llevó a una nueva repetición electoral. Un 10-N que dejó una España más fracturada, con una fuerte subida de Vox como tercer partido.

Del ‘voto a voto’ al ensanche de la mayoría

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acabaron con sus históricas diferencias en torno a un café en Moncloa un día después de los comicios y en 48 horas firmaban ese acuerdo de gobierno. Pero no iba a ser todo tan fácil. Tuvieron que buscar voto a voto y con la consiguiente polémica de la creación de una Mesa de diálogo con la Generalitat, lo que desbloqueó la abstención de Esquerra. Una pieza clave en toda aquella arquitectura parlamentaria fue Adriana Lastra, la negociadora principal del PSOE.

Ese 7 de enero se lograba la investidura en la segunda vuelta. Y dos dudas surgían: cuánto duraría el Gobierno internamente con dos partidos que habían librado una durísima batalla en los últimos años por el dominio de la izquierda y cuánto aguantaría los socios externos del Ejecutivo con el Parlamento más fragmentado de la democracia y con más presencia de independentistas, nacionalistas y regionalistas.